Après Rs 2 Lakh Kurta, Gucci vend maintenant des chaussures en caoutchouc perforé qui ressemblent à des crocs pour Rs 40k

Après avoir fait face à de fortes réactions pour avoir vendu une simple « kurta » brodée pour plus de Rs 2 lakh, la marque de mode italienne Gucci est à nouveau confrontée à la critique, cette fois pour avoir tenté de vendre une paire de chaussures en caoutchouc perforé de type Crocs pour près de Rs 40 000.

Les chaussures en caoutchouc perforées qui semblent étonnamment identiques aux chaussures emblématiques « Crocs » ont été vendues au prix de 420 USD pour les hommes (30 660 Rs environ) et de 470 USD pour les femmes (34 000 Rs environ). Les sandales à enfiler ont été lancées en trois couleurs chacune. Alors que la gamme pour hommes peut être achetée dans des tons rouges, verts ou bleus, les chaussures pour femmes sont disponibles en blanc, noir et lilas.

Tout en étant étrangement similaires à une paire de Crocs, les chaussures en caoutchouc Gucci sont dotées de son logo GG emblématique. Mais alors que les Crocs sont connus pour leur look décontracté et sportif, les modèles Gucci semblent légèrement plus formels et plus proches du stylebook de la maison de couture italienne.

Gucci, qui est connu dans le monde entier pour son style de marque et ses prix exorbitants, a récemment fait face à une critique pour avoir vendu une « kurta » de style desi pour plus de Rs 2 lakh. Le caftan – une robe couramment portée dans les pays asiatiques – rappelle aux gens une kurta indienne, que l’on peut acheter pour une somme modique par rapport au prix étiqueté par Gucci.

Inspiré de la culture indienne, le « caftan en lin bio à broderie florale » va de 2 100 USD (1,5 Rs lakh) à 3 500 USD (2,5 Rs lakh). Cela a définitivement laissé les internautes desi se gratter la tête. Ils peuvent probablement se permettre une « culture indienne » similaire à un prix bien inférieur au montant élevé cité par Gucci.

Ce n’est pas non plus la première fois que Gucci fait sensation avec sa ligne de chaussures. Plus tôt en 2021, la marque a été impitoyablement trollée pour une publicité pour une collection d’équipements de sport et d’alpinisme en collaboration avec The North Face pour une publicité mettant en vedette des modèles portant des talons pendant le trekking.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici