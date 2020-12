Après que des roti machines, des masseurs de pieds et des gymnases de fortune ont été installés pour les agriculteurs protestataires sur le site de l’agitation le long des frontières de Delhi.

Des milliers d’agriculteurs ont manifesté depuis la fin du mois dernier sur les réformes adoptées en septembre qui ont assoupli les règles concernant la vente, la tarification et le stockage des produits agricoles qui avaient protégé les agriculteurs d’un marché libre sans entraves pendant des décennies. Ils ont installé un camp aux frontières de Singhu et de Tikri et ont apporté avec eux des rations qui peuvent durer des mois.

L’ONG internationale Khalsa Aid a mis en place un centre de massage des pieds aux frontières afin de garantir que les agriculteurs, pour la plupart âgés, restent en bonne santé et en forme. Environ 25 machines ont été installées à l’intérieur d’une tente et les agriculteurs ont été invités à une session de dix minutes chacun.

« Nous sommes à la frontière de Singhu et nous avons pris l’initiative et mis en place un centre de massage des pieds pour les anciens agriculteurs car ils protestent depuis très longtemps et ils doivent être fatigués », a déclaré à l’agence de presse Amarpreet, directeur général de Khalsa Aid India. ANI.

Plus de 500 agriculteurs ont utilisé le service le premier jour même. Selon un rapport par NDTV, les agriculteurs ont été ravis de voir les arrangements parce que beaucoup d’entre eux avaient parcouru de longues distances pour atteindre le site de la manifestation et étaient épuisés.

La Fondation Khalsa Aid a également aidé les agriculteurs en organisant des rafraîchissements, notamment du thé et des collations. Le fondateur de la fondation, Amarpreet Singh, a également déclaré à NDTV qu’ils avaient aidé à développer 20 toilettes mobiles sur le site de protestation pour les femmes qui protestaient contre les lois.

Pour aider les agriculteurs à braver les conditions météorologiques froides pour protester, une énorme machine de fabrication de roti avait été installée sur le site de la manifestation.

Ces machines à roti sont généralement utilisées dans les Gurudwaras, y compris le célèbre temple d’or d’Amritsar, pour cuisiner chaque jour du langar pour des milliers de personnes. Ils peuvent produire environ 1500 à 2000 rotis en une heure.

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre comment fonctionne la machine. Les boules de pâte sont placées à l’intérieur de la machine, qui l’aplatit ensuite en chapatis ronds qu’il suffit de cuire. Les rotis sont ensuite cuits au feu pendant que quelqu’un contrôle la machine. Enfin, la machine produit des rotis chauds, parfaitement cuits et prêts à être consommés.