Après Rohman Shawl et la famille de Sushmita, le fils de l’ancien président de l’IPL, Ruchir, RÉAGIT sur la relation de son père avec la star d’Aarya : “Sa vie, sa décision”

L’ex Rohman Shawl de Sushmita Sen a contacté les médias pour réagir à sa nouvelle relation avec Lalit Mid et il a été très poli et a dit avec joie que si elle avait fait le choix, il en valait la peine, cela ne montre que le respect qu’il a pour sa dulcinée. “Soyons heureux pour eux na. L’amour c’est beau. Tout ce que je sais, c’est que si elle a choisi quelqu’un, il en vaut la peine !”. Alors que Sushmita et Lalit Modi créent des vagues sixième annoncent leur relation sur Internet. Son fils Ruchir Modi a été créé par son père en tant qu’actrice de Bollywood. Ruchir Modi reste à Londres après que Modi s’est abstenu de commenter la décision de son père et a déclaré à ETimes : “Je préfère ne pas commenter du tout, pour être très honnête, car nous ne commentons pas les questions personnelles en tant que politique familiale”, alors qu’il concluait dire que c’est la vie et que ce sont ses décisions.

Lalit Modi et Sushmita Sen confirment leur histoire d’amour

Le 14 juillet, Lalit Modi a pris d’assaut Internet après avoir annoncé sa relation avec Sushmita en partageant leurs photos de vacances. Il a écrit : ” Je viens de rentrer à Londres après une tournée mondiale tourbillonnante #maldives #sardaigne avec les familles – sans parler de ma #meilleuremoitié @sushmitasen47 – un nouveau départ, une nouvelle vie enfin. Sur la lune”. Alors que Sushmita a également confirmé qu’ils sortaient ensemble et qu’ils n’étaient ni mariés ni fiancés parce que Modi l’avait appelée sa meilleure moitié, beaucoup ont émis l’hypothèse que l’actrice était mariée avec lui.

Sushmita a clarifié les rumeurs de mariage et de fiançailles et a déclaré: “Pas mariée, pas de bagues entourées d’amour sans condition !!” et ajouté un emoji arc-en-ciel. Elle a ajouté : “Assez de clarifications maintenant sur la vie et le travail !! Merci de toujours partager mon bonheur et pour ceux qui ne le font pas, c’est #NOYB (ce n’est pas votre affaire) Quoi qu’il en soit !!! Je vous aime les gars !! ! #duggadugga #yourstruly.” Sushmita a même applaudi les trolleurs qui l’ont jugée pour avoir fréquenté Lalit Modi en disant que ce n’était pas vos affaires.