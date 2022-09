Après Roger Federer, Rafael Nadal se retire de la Laver Cup à cause du manque de sommeil et du stress

Rafael Nadal a suivi son ami proche Roger Federer en se retirant du match nul en simple de la Laver Cup. Le développement intervient après que Federer lui-même a fait de même et a été remplacé par Mario Berrettini pour le match en simple prévu pour le jour 2. Plus tôt, le duo de Federer et Nadal a joué ensemble et a perdu contre la combinaison Team World de Jack Sock et Frances Tiafoe par un score de 4-6 7-5(2) [11-9] dans ce qui était le dernier match de Federer de son illustre carrière.

Nadal a atteint Londres après un entraînement sans match et cela s’est reflété dans sa performance. Selon un rapport, il a atteint la capitale britannique jeudi, un jour avant le début du tournoi, en raison d’une “situation personnelle difficile”. Il est allé directement à la rencontre de ses coéquipiers où le match de double a été confirmé avant de se rendre au dîner de gala.

Quelques instants après la défaite, Nadal s’est retiré du simple samedi. Cameron Norrie l’a remplacé dans l’alignement alors qu’il affrontera le joueur le mieux classé de Team World, Taylor Fritz.

La Laver Cup a confirmé samedi matin : “Matteo Berrettini remplacera Roger Federer : ‘J’ai hâte de commencer.’ De plus, Rafael Nadal s’est retiré pour des raisons personnelles. Il sera remplacé par Cameron Norrie.

« Je ne vais pas bien. Ça a été une période difficile pour moi, je dormais à peine, j’étais stressée. Heureusement, tout va bien et j’ai pu arriver ici », a déclaré Nadal dans le communiqué d’après-match expliquant la raison de son retrait.

Roger Federer a décrit sa carrière de tennis comme un “voyage parfait” malgré le refus d’un conte de fées se terminant par une défaite en double à la Laver Cup tôt samedi aux côtés de Rafael Nadal.

Le champion du Grand Chelem à 20 reprises n’a pas joué depuis les quarts de finale de Wimbledon 2021 en raison d’une blessure au genou et a annoncé la semaine dernière sa retraite à l’âge de 41 ans.

Le Suisse a montré un aperçu de son ancien moi soyeux lors du match contre Frances Tiafoe et Jack Sock de Team World à l’arène O2 de Londres malgré sa longue période d’inaction forcée.

Jouant avec un ami de longue date et rival Nadal, les deux anciens numéros un mondiaux ont remporté le premier set pour le plus grand plaisir d’une foule fébrile et partisane, mais les Américains se sont ralliés pour gagner 4-6, 7-6 (7/2), 11 -9.

