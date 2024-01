Après Roe v. Wade, la Marche pour la vie attire des milliers de personnes à travers les États-Unis : NPR

basculer la légende Jacquelyn Martin/AP Photo

Des milliers de militants anti-avortement se sont réunis vendredi au National Mall à Washington, DC, pour la 51e Marche annuelle pour la vie – le deuxième rassemblement de ce type depuis la fin de l’année. Roe contre Wade en Amérique.

Les manifestants, jeunes et vieux, de tout le pays ont bravé la baisse des températures – environ 30 degrés Fahrenheit en début d’après-midi – et, parfois, de fortes chutes de neige pour porter des pancartes et des affiches faites à la main avec des slogans anti-avortement sur un itinéraire qui les a amenés devant le bâtiment du Capitole américain et La Court Suprême.

C’est là que les juges ont annulé en 2022 Roe contre Wade dans une décision qui a mis fin à la protection fédérale pour l’accès à l’avortement. Alors que l’événement March for Life de l’année dernière a plutôt constitué un tour de victoire après cette décision, les organisateurs et les marcheurs sont venus à Washington cette année avec une attention renouvelée sur l’avenir de leur cause. Ceci alors que le pays est à quelques mois d’une élection présidentielle au cours de laquelle les questions d’avortement pèseront probablement lourd sur les électeurs.

“Nous n’avons pas fini. Nous continuerons à marcher chaque mois de janvier au niveau national, ainsi que dans nos États, jusqu’à ce que les lois de notre pays reflètent la vérité fondamentale selon laquelle toute vie humaine est créée égale et mérite d’être protégée”, a déclaré la Marche pour la vie. la présidente Jeanne Mancini lors d’un rassemblement avant que les manifestants ne défilent dans le centre-ville de DC

“Nous marcherons jusqu’à ce que l’avortement devienne impensable”, a déclaré Mancini. C’est une phrase qui a été souvent répétée par d’autres intervenants et participants du rallye.

Et cela signifie porter l’attention sur la modification des lois des États pour restreindre davantage l’accès à l’avortement, ont indiqué les organisateurs de l’événement et d’autres intervenants.

Lorsque Roe a été annulé, la décision concernant l’accès à l’avortement est revenue aux États respectifs. Depuis lors, plus d’une douzaine d’États ont promulgué une interdiction totale ou quasi-totale de l’avortement. D’autres voient leurs politiques restrictives contestées devant les tribunaux.

Des manifestants comme Kathy Johnston, qui s’est rendue à Washington depuis l’Ohio, pensent que la décision Dobbs n’est pas allée assez loin.

“Mais je pense que nous étions tous conscients que cela allait simplement déplacer le problème du niveau national au niveau de l’État et que la lutte n’était pas terminée”, a-t-elle déclaré, ajoutant que la question de l’accès à l’avortement est désormais à juste titre placée au premier plan. le niveau de l’État.



Mariam Zuhaib/AP

À la suite de l’annulation par la Cour suprême du droit constitutionnel à l’avortement, les militants du droit à l’avortement ont également déployé des efforts concertés pour porter la question directement auprès des électeurs via des initiatives de vote et d’autres mesures visant à inscrire des protections dans la loi de l’État.

Des États comme l’Ohio ont inscrit le droit à l’avortement sur le bulletin de vote pour que les électeurs puissent en décider. Dans les cas où cela s’est produit, les défenseurs de l’avortement ont perdu. En novembre dernier, les électeurs de l’Ohio ont approuvé un amendement à la constitution de leur État afin de garantir le droit à l’avortement et d’autres droits reproductifs.

C’est pourquoi les militants anti-avortement se préparent toujours à une « longue, très longue lutte » pour mettre fin à l’avortement, a déclaré Leszek Syski, du Maryland., qui participait à son 50e rassemblement de la Marche pour la vie.

“En fin de compte, nous ne voulons pas simplement rendre l’avortement illégal”, a-t-il déclaré. “Nous voulons rendre l’impensable.”



Mariam Zuhaib/AP

D’autres participants à la Marche pour la vie, comme Julie Womer, de l’Iowa, croient toujours que l’action du gouvernement fédéral visant à restreindre l’avortement à tous les niveaux constitue l’avenir idéal pour les partisans de l’avortement comme elle.

“Ce serait formidable si la vie était protégée au niveau national et si chaque État n’avait pas à s’en charger seul”, a déclaré Womer. “Mais je pense qu’à l’heure actuelle, si les États sont capables de protéger la vie dans leur État, cela constituera également un grand pas en avant.”