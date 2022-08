Après Roe, les conservateurs promeuvent un moyen d’abandonner les nouveau-nés de manière anonyme

Les adoptions elles-mêmes pourraient également être problématiques, les femmes ignorant potentiellement qu’elles mettent fin à leurs droits parentaux et les enfants n’ayant que peu d’informations sur leurs origines.

Si un parent utilise un refuge sûr, “il y a eu une crise et le système a déjà échoué d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Ryan Hanlon, président du Conseil national pour l’adoption.

Dynamiser le mouvement

Les rachats de refuge sont encore rares. La National Safe Haven Alliance estime que 115 redditions légales ont eu lieu en 2021. Ces dernières années, il y a eu plus de 100 000 adoptions nationales par an et plus de 600 000 avortements. Des études montrent que la grande majorité des femmes qui se voient refuser un avortement ne sont pas intéressées par l’adoption et continuent à élever leurs enfants.

Mais le mouvement des refuges est devenu beaucoup plus important, en partie grâce à l’impulsion d’une militante charismatique aux racines anti-avortement, Monica Kelsey, fondatrice de Safe Haven Baby Boxes.

Avec Mme Kelsey et ses alliés faisant pression à travers le pays, des États comme l’Indiana, l’Iowa et la Virginie ont cherché à rendre les redditions de refuge plus faciles, plus rapides et plus anonymes – permettant aux bébés plus âgés d’être déposés ou permettant aux parents abandonnants de quitter la scène sans parler à un autre adulte ou partager des antécédents médicaux.

Certains qui travaillent avec des enfants refuges sont particulièrement préoccupés par les boîtes à bébés. Il y en a maintenant plus de 100 à travers le pays.