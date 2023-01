Après Rocky Start, Biden établit des relations avec le président mexicain López Obrador

Mais ces derniers mois, la position de M. López Obrador a semblé s’adoucir. Le dirigeant mexicain, dans ses conférences de presse du matin, a a parlé de M. Biden en termes élogieux, le louant comme “responsable, sensé” et “respectueux”.

Qu’est ce qui a changé? Les analystes soulignent les performances décevantes des républicains à mi-mandat et la reprise de M. Biden dans les sondages d’opinion, signe que le président américain pourrait être politiquement plus fort que beaucoup ne l’avaient prévu au Mexique.

Cependant, les élections dans son propre pays sont plus urgentes pour le dirigeant mexicain. Cette année marquera le début des campagnes pour le concours présidentiel de 2024 au Mexique, dans lequel M. López Obrador est interdit de se présenter à nouveau. Mais on s’attend à ce qu’il ait son mot à dire sur qui, de son parti Morena, se présentera pour lui succéder – et se battra pour cimenter son héritage avec un autre mandat de six ans.

Le président mexicain reconnaît que l’administration américaine – qui exerce une énorme influence économique et politique au Mexique – pourrait rendre difficile la mise en œuvre des changements radicaux qu’il a promis d’apporter au pays après avoir remporté une victoire écrasante en 2018.

Pour M. López Obrador, il est désormais plus précieux que jamais d’éteindre tout relent d’antagonisme entre les deux gouvernements.

“Il ne veut pas que le gouvernement américain soutienne l’opposition – ou critique ouvertement sa politique”, a déclaré Mme Bárcena. “C’est plus intelligent d’être en meilleurs termes avec le gouvernement américain que ce qu’il était au début.”