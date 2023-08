Après Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, Ranveer Singh prouve qu’il est le meilleur acteur de sa génération

Au cours d’une carrière de plus d’une décennie, Singh a joué le rôle d’un homme de premier plan dans divers longs métrages allant des drames d’époque aux artistes masala et aux romances modernes, le dernier exemple brillant étant sa dernière sortie, ‘Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani’. L’interprète puissant du cinéma indien a laissé le public émerveillé par sa performance exceptionnelle dans ce Karan Johar aventure de réalisateur. L’acteur polyvalent a une fois de plus fait ses preuves, captivant les téléspectateurs avec sa présence à l’écran plus grande que nature et son comportement percutant qui le distingue de ses contemporains. Ayant porté avec succès le film sur ses épaules habilesRanvière une fois de plus illuminé l’écran avec sa présence énigmatique et sa performance remarquable en tant que Rocky Randhawa. Alors que le film fait sonner les caisses enregistreuses au box-office, nous présentons 5 personnages impressionnants interprétés par l’interprète puissant qui resteront gravés dans notre mémoire pour toujours :

Bittoo Sharma (Groupe Baaja Baaraat)

Avec le succès de ‘Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani’, le public n’a pas pu s’empêcher de remarquer un charme familier dans la représentation de Rocky Randhawa par Ranveer dans le film. Il vous transporte instantanément en 2010 et rappelle les souvenirs de son personnage Bittoo Sharma du premier film largement célébré ‘Groupe Baaja Baaraat‘. La comédie romantique présentée Ranveer Singh au grand écran en tant que Bittoo Sharma, un jeune garçon ambitieux de Delhi qui rêve de créer une entreprise prospère. Ranveer a incarné sans effort l’essence d’un garçon de Delhi, mettant en valeur sa présence magnétique à l’écran, sa personnalité exubérante et sa représentation impeccable des émotions et des manières de Bittoo. Bittoo est peut-être un personnage de 2010, mais il vivra à jamais dans le cœur du public.

Bélier (Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela)

D’un garçon par excellence basé à Delhi à un amant robuste et mûri dans « Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela » de Sanjay Leela Bhansali, la brillante transformation de Ranveer en passant à différents personnages et à divers genres est vraiment louable. Il a interprété avec succès le rôle d’un garçon amoureux gujarati Ram appartenant à une famille de crétins dans ce film romantique musical à gros budget, qui tombe plus tard amoureux d’une fille d’un gang rival (joué par Deepika Padukone). Outre ses qualités d’acteur, les talents de danseur sans effort de l’acteur ont surpris le public et ses fans féminines ! Le film a été déclaré un super succès et a été le premier film de l’acteur à entrer dans le club des 100 crores.

Bajirao (Bajirao Mastani)

Après le grand succès de ‘Ram-Leela’, la star massive des publicités a de nouveau collaboré avec Bhansali pour un film d’époque ‘Bajirao Mastani’. Dans le film, il a interprété le rôle de l’héroïque Peshwa Bajirao, marié à Kashibai (joué par Priyanka Chopra), qui tombe amoureux de Mastani (joué par Deepika Padukone), une princesse guerrière de l’autre communauté. Sa performance mature en tant que guerrier lui a valu des lauriers et des distinctions du public du monde entier. Le film a recueilli plus de Rs 300 crore dans le monde et Ranveer a remporté tous les prix majeurs cette année-là pour sa performance exceptionnelle.

Allauddin Khilji (Padmaavat)

Réalisant un triplé avec Sanjay Leela Bhansali avec « Padmaavat », Ranveer, pour la première fois de sa carrière, a dépeint le personnage négatif d’Alauddin Khalji, un empereur moghol impitoyable, dans ce film d’action à gros budget. « Padmaavat » est le film le plus rentable de Ranveer de sa carrière, qui a récolté plus de Rs 500 crores au box-office. Sans oublier sa performance de danse énergique dans la chanson ‘Khalli Balli’.

Rocky Randhawa (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Son interprétation du personnage charismatique et dynamique du garçon de Delhi, Rocky Randhawa, dans cette entreprise de réalisation de Karan Johar a suscité des éloges énormes de la part des critiques et du public. De plus, ce qui a impressionné tout le monde, c’est l’énergie contagieuse de Ranveer lors de l’exécution de Kathak, en plus de ses incroyables talents d’acteur aux côtés d’acteurs vétérans tels que Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi. Les critiques n’ont pas hésité à appeler Ranveer Singh le meilleur acteur de sa génération, et avec « Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani », il n’a fait que renforcer cette affirmation. Le succès du film a encore renforcé sa position en tant que l’un des meilleurs acteurs indiens de sa génération.