Après Ranveer Singh, Bear Grylls veut emmener Priyanka Chopra à l’aventure : “Les gens aimeraient entendre son histoire”

La star de Gully Boy, Ranveer Singh, a récemment goûté à la nature sauvage avec Bear Grylls. Alors que l’expert en survie de la télé-réalité, qui est devenu célèbre avec Man vs Wild, est allé dans la nature avec de nombreuses stars indiennes telles que Ajay Devgn, Vicky Kaushal, Rajinikanth et Akshay Kumar, il n’a pas été avec une icône féminine. En y réfléchissant, Bear Grylls tient maintenant à emmener l’icône mondiale Priyanka Chopra dans une aventure pour son émission Netflix.

Partageant sa longue liste de souhaits d’icônes indiennes, Grylls a déclaré à l’Hindustan Times : “Virat (le joueur de cricket Virat Kohli) serait incroyable avec qui partir à l’aventure – un vrai cœur de lion et un esprit bienveillant. Et Priyanka Chopra serait incroyable – j’ai emmené son mari une fois en voyage et c’était un gars formidable. Les gens aimeraient entendre son histoire.”

Bien que Grylls ait visité l’Inde plusieurs fois au cours des dernières années, son expérience avec les habitants du pays et les stars indiennes a été incroyable. “La chaleur de l’amour et de l’accueil que je ressens toujours de la part des super stars indiennes – elles sont toujours si gentilles et accueillantes envers moi – je me sens comme un Indien honoraire et c’est la plus grande bénédiction que je puisse jamais demander. L’Inde est toujours si proche de mon cœur. Les fans, la nature sauvage spectaculaire, la nourriture incroyable et les gens les plus gentils. La plus grande expérience d’apprentissage en travaillant avec eux a été qu’ensemble, nous pouvons tous faire beaucoup plus – lorsque nous nous tenons côte à côte dans la nature, nous pouvons surmonter n’importe quel obstacle.”

Pendant ce temps, Ranveer a apprécié la réponse positive que sa récente émission Ranveer vs Wild With Bear Grylls avait reçue. Il a estimé que les gens semblaient aimer davantage son personnage hors écran par rapport à son travail devant la caméra, bien qu’il soit plus à l’aise devant la caméra et avec le médium du cinéma.

#beargrylls #RanveerSingh Bear Grylls peut survivre dans la nature. Mais survivra-t-il à Ranveer Singh ? pic.twitter.com/PEqhpcc50i Areeshilpi (@mismishrashilpi) 11 juillet 2022

Cependant, l’acteur a été torréfié par les internautes après qu’un clip de lui embrassant Grylls soit devenu viral sur les réseaux sociaux. Dans le clip viral, on peut voir Ranveer dire: “Arre mere mowgli (oh mon mowgli), arre mere Tarzan (oh mon Tarzan)” alors qu’il atterrit sur les joues et le cou de Bear Grylls. Alors que le clip était assez étrange dans son contenu, il a également déclenché un festival de mèmes avec des créateurs s’amusant sur Internet grâce aux bouffonneries de Ranveer.