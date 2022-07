Après Ranbir Kapoor, Rashmika Mandanna est prête à jouer l’intérêt amoureux de Vikram dans Chiyaan 61

Rashmika Mandanna prend lentement le contrôle de Bollywood et de l’industrie du sud en même temps. L’actrice de Pushpa serait prête à jouer le rôle principal de Vikram dans “Chiyaan 61”. Rashmika qui est devenue célèbre avec son dernier film Pushpa: The Rise avec Allu Arjun est également prête pour ses débuts à Bollywood. Et avant de faire ses grands débuts à Bollywood avec Amitabh Bachchan, elle a déjà empoché un Animal de Sandeep Vanga avec Ranbir Kapoor. Il y a quelques mois à peine, Rashmika et Ranbir ont été aperçus ensemble à Manali pour tourner le premier programme de leur film.

Et maintenant, le buzz est que Rashmika a laissé de nombreux producteurs et réalisateurs très impressionnés par son travail et cela lui a valu un grand rôle dans Ponniyin Selvan : Je suis le film Chiyaan 61 de l’acteur Vikram. Selon les rapports, “Les réalisateurs ont approché Rashmika pour Chiyaan 61 et elle aussi gère ses rendez-vous au milieu de son emploi du temps. Alors que les réalisateurs sont également discrets sur le casting du film et déclarent que lorsque l’annonce officielle arrivera, il y aura de grandes surprises pour les fans en magasin”.

Tout en parlant du film, Pa. Ranjith a fait un pooja officiel le 16 juillet et l’a commencé avec un grand battage médiatique. Le cinéaste aurait même révélé à Pooja que “Chiyaan” 61 se déroule dans les champs aurifères de Kolar pendant la domination britannique au 19ème siècle et dépeint les contributions des Tamouls à la construction de la ville légendaire. Pa. Ranjith a même ajouté qu’il y aura des éléments de réalisme magique ainsi qu’une représentation forte du sort de ceux qui se sont efforcés comme des esclaves de déterrer l’or. Le cinéaste a même promis l’annonce d’un énorme casting de stars pour le film et cela n’a fait que rendre les fans encore plus curieux et savoir comment. Rashmika Mandanna sera également vue dans Pushpa 2.