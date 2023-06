Après Ranbir Kapoor, Kangana Ranaut remonte Karan Johar à nouveau; écrit sur l’affaire Sushant Singh Rajput et son combat avec Hrithik Roshan

Kangana Ranaut n’est pas du genre à mâcher ses mots et parfois, elle appellera les gens sans prendre de noms de manière directe. Pas plus tard qu’hier, Kangana a critiqué les rapports de Ranbir Kapoor être choisi comme Lord Ram dans Nitesh Tiwari Ramayana. Et aujourd’hui, elle a continué sa diatribe et a évoqué Karan Johar, Sushant Singh Rajput et Hrithik Roshan dans le même souffle. Oui, tu l’as bien lu. Kangana a juré de provoquer la chute des intimidateurs de Bollywood.

Kangana Ranaut tire Karan Johar aux côtés de l’acteur Animal Ranbir Kapoor

L’actrice d’Urgence a affirmé qu’il existe différents types de menaces dans l’industrie et a qualifié Ranbir Kapoor et Karan Johar de Duryodhan et Shakuni Mama Jodi. L’actrice affirme qu’ils se sont tous les deux reconnus comme étant les plus « commérages, jaloux, garce et peu sûrs d’eux » tout en se référant au « ministère de l’information et de la diffusion des potins dans les films ».

Kangana Ranaut affirme que Karan et son gang ont poussé Sushant Singh Rajput vers sa mort

Kangana Ranaut, affirme ensuite que toute l’industrie est consciente d’être derrière les articles aveugles autour de Sushant Singh Rajput ajoutant que cela l’a poussé à « se suicider ». Les déclarations de Kangana Ranaut sont toujours très controversées. Elle est connue pour parler son cœur et son esprit à chaque fois. Elle ne s’est pas arrêtée là. Ses déclarations sont devenues virales dans les nouvelles du divertissement.

Kangana Ranaut évoque Hrithik Roshan dans ses histoires

L’actrice n’a pas pris le nom complet de l’acteur de Fighter. Cependant, c’est un fait bien connu que Kangana avait une grande querelle avec Hrithik Roshan. Parlant toujours de Karan Johar et de son gang, l’actrice affirme avoir répandu toutes sortes de rumeurs désagréables à son sujet et « avoir joué de force les arbitres dans le mien et le combat des RH ». Elle ajoute qu’après cela, leur ingérence dans sa carrière a été au-delà du harcèlement.

Kangana Ranaut jure de faire tomber le gang de Bollywood

L’actrice a poursuivi en parlant du genre de rumeurs répandues à son sujet et admet être vulnérable mais jure de les faire tomber une fois qu’elle sera en position de pouvoir. Kangana dit qu’elle exposera toutes sortes d’activités sournoises qu’ils font qui suffiront à les mettre derrière les barreaux. Kangana a remercié tout le monde d’avoir écouté son calvaire et a mentionné qu’elle en parlait depuis une décennie mais c’est récemment que leurs carrières ont commencé à sombrer ou bien il était impossible de travailler dans l’industrie.

Côté travail, Kangana Ranaut a Emergency et Chandramukhi 2 en préparation.