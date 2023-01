Après Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ; Ce couple de Bollywood attend son premier bébé ?

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont annoncé être devenus parents dans les trois mois suivant leur mariage et les fans ont émis l’hypothèse que l’actrice était enceinte avant son mariage. Et aujourd’hui, le couple Brahmastra est les heureux parents de leur fille bien-aimée Raha Kapoor qui est née le 6 novembre. Et maintenant, cet autre favori de Bollywood et le couple discret attend son premier bébé, se sentent les fans. Rajkummar Rao et Patralekhaa ont été aperçus au cinéma aujourd’hui pour voir le film le plus attendu de l’année Pathaan. Les photos de Patralekhaa et Rajkummar ont attiré beaucoup d’attention si leurs fans alors qu’elle cache son ventre avec le pardessus et marche précipitamment et évite de se faire cliquer par les paparazzi et les fans sentent qu’elle attend son premier enfant avec son mari et Bollywood l’acteur Rajkummar Rao.

Patralekhaa et Rajkummar Rao se sont mariés de la manière la plus rêveuse possible à Chandigarh parmi leurs amis et leur famille. Seules quelques célébrités de Bollywood comme Farah Khan et les faussaires Hansal Mehta Na qui sont extrêmement proches du couple ont été invitées au mariage et elles se sont éclatées. Et maintenant, cette spéculation du couple qui attend leur premier enfant ne fait que les rendre heureux pour eux et ils attendent qu’ils fassent une annonce officielle. Rajkummar et Patralekhaa étaient en relation depuis plus de quatre ans et ont décidé de se marier et maintenant seulement si les spéculations sont vraies, le couple deviendra bientôt parents. Ils forment le couple le plus adorable de la ville de clinquant.

Rajkummar Rao est l’un des acteurs les plus célèbres et les plus aimés de Bollywood. Ses prouesses d’acteur sont admirables, tandis que Patralekhaa est un chéri et Raj ne pourrait pas être plus chanceux que cela. Nous souhaitons au couple tout l’amour en attendant l’annonce officielle de leur adoption de la parentalité.