Après Ranbir Kapoor, Aamir Khan prend les conseils du SS Rajamouli pour faire de Laal Singh Chaddha un succès pan-indien ; projette un film pour les biggies du Sud [Viral Pic]

Aamir Khan’La prochaine grande sortie est Laal Singh Chadda. Les fans attendent désespérément de voir ce film qui est présenté comme l’adaptation officielle du film Forrest Gump de Tom Hanks. Le film a connu plusieurs retards et enfin, il sortira en salles au mois d’août. Mais avant que le public ne puisse voir le film, quelques célébrités de l’industrie du film du Sud ont pu voir ce film pan-indien et la liste comprend des stars comme SS Rajamouli.

Photo d’écran spéciale de Laal Singh Chaddha

Une photo de stars comme Chiranjeevi, SS Rajamouli, Naga Chaitanya et d’autres regardant Laal Singh Chaddha avec Aamir Khan est devenue virale. Le père de Naga Chaitanya et l’un des grands noms du Sud, Nagarjuna, ont également assisté à la projection spéciale de Laal Singh Chaddha. Naga Chaitanya fait ses débuts à Bollywood avec ce film d’Aamir Khan alors qu’il joue un rôle central. La photo des stars appréciant le film est devenue virale sur les réseaux sociaux. Nous nous demandons si SS Rajamouli, et d’autres stars du Sud qui sont connues pour livrer des succès massifs, avaient des astuces et des conseils spéciaux pour Aamir Khan ou non après avoir regardé le film. Découvrez l’image ci-dessous:

Aamir Khan a invité de grands noms du sud de l’Inde pour la projection spéciale de Laal Singh Chaddha ? pic.twitter.com/HTp76QrlXB ? (@spot_boyy) 14 juillet 2022

Dans un passé récent, les frontières entre Bollywood et l’industrie cinématographique du Sud se sont estompées. Non seulement les stars font leurs débuts à Bollywood et dans le Sud, même les réalisateurs demandent de l’aide et se conseillent les uns les autres. Ayan Mukerji et Ranbir Kapoor ont également suivi les conseils de RRR et du père du cinéaste Baahubali SS Rajamouli pour leur prochain film Brahmastra. Ranbir avait révélé qu’Ayan Mukerji avait refait une scène entière après avoir reçu des suggestions de KV Vijayendra Prasad. Eh bien, nous attendons maintenant que Laal Singh Chaddha et Brahmastra arrivent bientôt sur les écrans.