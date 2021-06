Après Raj Kundra, la soeur Reena Kundra rompt le silence sur ses allégations contre l’ex-femme Kavita

Raj Kundra s’est marié pour la deuxième fois avec Shilpa Shetty Kundra en 2009 après son divorce avec sa première épouse Kavita. Lors d’une récente interaction, l’entrepreneur a fait des révélations choquantes sur sa séparation d’avec Kavita qui sont devenues virales sur Internet. Raj a allégué que son ex-femme avait eu une liaison avec son beau-frère (le mari de la sœur Reena Kundra) et aussi qu’elle avait été payée une bombe pour blâmer Shilpa pour leur mariage raté.

Lors d’une interaction avec Pinkvilla, lorsque la sœur de Raj, Reena, a été interrogée sur les allégations qu’il avait faites, elle a déclaré: « J’ai traité Kavita comme ma sœur aînée. Je l’aimais et lui faisais confiance. Elle et moi étions très proches. Je n’ai jamais pensé qu’elle pourrait faire ça pour moi. C’était déchirant.

En parlant au portail de divertissement, Raj avait déclaré: « Elle a toujours fait ressortir le pire en moi et je pense que cela ressort clairement de mes photos passées et présentes. Ma famille comptait toujours pour moi, mais elle se battait toujours et se disputait avec tout le monde dans ma famille et pour elle, il s’agissait toujours de son côté de la famille. Nous vivions dans une maison avec ma mère, mon père et ma sœur et son mari avaient déménagé de l’Inde pour essayer de s’installer au Royaume-Uni. Elle est devenue très proche à mon ex-beau-frère qui passait de plus en plus de temps avec lui, surtout lorsque j’étais en voyage d’affaires. »

Kundra a ajouté: « Beaucoup de ma famille et même mon chauffeur diraient que nous sentons quelque chose de louche entre ces deux-là et je ne le croirais jamais. J’ai donné à mon ex-femme le bénéfice du doute. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour les deux côtés de la famille parce que pour moi mon côté ou sa famille est une famille, un principe que je respecte encore aujourd’hui. »