Après Rahul Gandhi, les remarques du Parlement du chef du Congrès M Kharge supprimées

Le chef du Congrès Mallikarjun Kharge a demandé jeudi au président de Rajya Sabha, le vice-président Jagdeep Dhankhar, pourquoi des parties de son discours sur le Premier ministre Narendra Modi avaient été effacées des archives parlementaires, un jour après une action similaire contre le chef du parti Rahul Gandhi.

“Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit de non parlementaire ou d’accusateur contre qui que ce soit dans mon discours… Mais quelques mots ont été mal interprétés… Si vous avez le moindre doute, vous auriez pu demander d’une manière différente, mais vous avez demandé mon mots à six endroits pour être effacés », a-t-il déclaré à Rajya Sabha.

La suppression des propos de Rahul Gandhi – ce qui signifie qu’ils ne peuvent être reproduits sous aucune forme par les médias – a déclenché une importante polémique, l’opposition accusant le gouvernement de censurer ses déclarations au parlement.

« Pourquoi mes mots ont-ils été supprimés ? » a demandé le député du Congrès aux journalistes alors qu’il se dirigeait vers le parlement lors de la déclaration du Premier ministre Modi mercredi. En sortant, il a déclaré que le Premier ministre n’avait pas répondu aux questions qu’il avait posées il y a un jour.

“Je lui ai posé des questions simples (sur sa relation avec le milliardaire Gautam Adani). Il n’y a pas répondu… ça révèle la vérité. S’ils n’étaient pas amis, il aurait accepté une enquête. Il n’a rien dit sur les allégations d’obus”. entreprises du secteur de la défense », a-t-il déclaré.

Le Congrès, ainsi que d’autres partis d’opposition, ont lancé une attaque féroce contre le gouvernement du Premier ministre Modi à la suite d’allégations de fraude contre le conglomérat des ports à l’énergie de M. Adani. Le groupe, avec des investissements importants de la part d’entreprises publiques, a perdu la moitié de sa valeur marchande dans une déroute boursière.

Le groupe Adani a qualifié les accusations du vendeur à découvert basé aux États-Unis Hindenburg Research de “combinaison malveillante de désinformation sélective et d’allégations obsolètes, sans fondement et discréditées qui ont été testées et rejetées par les plus hautes juridictions indiennes”.

S’exprimant au Parlement il y a un jour, le Premier ministre Modi n’a pas répondu aux questions soulevées par M. Gandhi et d’autres, a déclaré l’opposition.