Après qu’une photo inédite d’Anushka Sharma et Vamika soit devenue virale, la photo de Virat Kohli alors qu’un bébé casse Internet

Le capitaine de cricket indien Virat Kohli est parti pour l’Angleterre il y a quelques jours avec sa femme superstar de Bollywood Anushka Sharma et sa fille Vamika pour la finale du Championnat du monde d’essai avec la Nouvelle-Zélande. Anushka a mis en ligne une photo d’elle subissant la mise en quarantaine obligatoire posant en solo avec vue sur l’Ageas Bowl Stadium et a accompagné la photo d’une légende hilarante dirigée vers son mari Virat Kohli qui disait: « Ne ramenez pas de travail à la maison ne va pas être applicable à Virat pendant un certain temps #QuarantineAtTheStadium. »

Alors que cette photo d’Anuska est devenue virale en quelques minutes, lundi, une photo inédite d’Anushka Sharma avec bébé Vamika partagée par l’épouse du joueur de cricket AB De Villiers Danielle De Villiers a pris d’assaut Internet.

Danielle a récemment organisé une session « Ask Me Anything » sur Instagram où l’un des utilisateurs lui a demandé : « Est-ce que vous et Anushka Sharma traînez ? » Ce à quoi elle a répondu : « C’est l’une des personnes les plus adorables et les plus généreuses que j’aie jamais rencontrées. Nous ne vivons pas dans le même pays, mais si nous le faisions, j’aimerais penser que nous le ferions. » Ce faisant, Danielle a laissé tomber une jolie photo d’Anushka tenant la petite fille Vamika dans ses bras et elle est instantanément devenue virale.

Regarde:

Maintenant, une photo de Virat Kohli en tant que bébé a fait le tour d’Internet et les fans deviennent gaga devant la gentillesse du joueur de cricket. Sur la photo désormais virale, on peut voir le petit Virat Kohli tirer la langue alors qu’il essaie de mettre sa main dans sa bouche. On voit bébé Virat vêtu d’un t-shirt blanc et bleu alors qu’il regarde quelque chose à distance et que ses jolies mèches couvrent son front.

Regarde:

Pendant ce temps, Harleen Deol des équipes féminines de cricket a récemment révélé que le capitaine de l’équipe masculine de cricket Virat Kohli devait se mettre à genoux pour cliquer sur le cliché parfait pour sa femme, l’actrice Anushka Sharma, qui a récemment partagé sa première photo à son arrivée en Angleterre. Harleen s’est rendue dans la section des commentaires et a applaudi le dévouement de Virat à capturer la photo parfaite. « Je pouvais voir le photographe se mettre à genoux pour ce clic. Un dévouement total, je dois dire », a-t-elle commenté sur le post.

Regarde le commentaire ici :

Quant au WTC, étant donné la proximité du stade de l’hôtel comme le montre la photo d’Anushka, l’actrice encouragera certainement le plus fort Virat et les hommes en bleu alors qu’ils cherchent à soulever le trophée du Championnat d’essai.