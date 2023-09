Après qu’une Américaine d’origine asiatique ait été attaquée dans un train, elle remercie d’autres femmes de l’avoir aidée

Une femme qui a été agressée dans le métro de Boston s’exprime après qu’un groupe d’adolescents l’a harcelée avec un langage raciste et a tenté de l’empêcher de quitter le train.

Vivian Dang, 25 ans, a déclaré à NBC News qu’elle se trouvait sur la ligne rouge vers 22 heures jeudi dernier lorsque des adolescents non identifiés l’ont suivie dans un wagon. Une vidéo qu’elle a prise de l’incident les montre en train de lancer des insultes racistes, de se moquer d’elle avec un accent et de la coincer physiquement.

« Puis-je avoir des raviolis ? » peut-on entendre l’un des adolescents dire avec un faux accent. « Puis-je avoir des ramen avec l’œuf? »

La police des transports de la Massachusetts Bay Transportation Authority a confirmé à NBC News que l’enquête était active et a refusé de commenter davantage l’incident. Mais le lendemain de l’attaque, la police a déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle recherchait les adolescents, qui avaient non seulement nargué, harcelé et menacé les passagers, mais avaient également brisé une vitre du train avant de s’enfuir.

La vidéo de l’incident a depuis devenu viral sur TikTok, suscitant des discussions sur la sécurité des transports publics.

Alors que le train était bondé, Dang a déclaré que trois femmes l’avaient aidée tout au long de cette épreuve. Deux d’entre eux l’avaient encouragée à s’asseoir à côté d’eux, tandis qu’un autre prenait sa défense.

« Nous avons eu un moment où je les remerciais de m’avoir défendu et l’un d’eux m’a même donné un spray au poivre parce qu’elle en avait un surplus », a déclaré Dang. « Nous venons d’avoir une conversation informelle sur la façon dont elle prépare toujours ces choses. »

L’une des femmes l’a également assurée de la gravité de la situation et a amené la police à Dang, a-t-elle déclaré, l’aidant ainsi à signaler l’incident.

Depuis, Dang a déclaré qu’elle réfléchissait à leur soutien, soulignant qu’elle pensait que ce n’était pas une coïncidence si les femmes étaient venues à sa défense. Elle a dit qu’elle pense qu’il y a eu une démonstration de solidarité entre les femmes au cours des dernières années. menaces à la sécurité publique et le harcèlement auxquels ils sont confrontés.

« Nous prenons soin les uns des autres. Ce sont toujours les femmes », a déclaré Dang. « Vous voyez des femmes faire semblant de se connaître dans la rue juste pour éviter qu’un étranger ne les approche ou quelque chose du genre. C’est tout à fait normal de se défendre les unes les autres en tant que femme.

« J’espère que cela sera une révélation pour les gens qui utilisent les transports publics et qui seront simplement plus prudents avec les gens autour de vous », a déclaré Dang. « Et j’espère que cela suscitera davantage de discussions sur le racisme qui se produit chaque jour… tout le monde n’a pas la possibilité d’enregistrer son incident. »

L’homme de 25 ans a déclaré que lorsque les adolescents sont entrés dans le train, ils ont immédiatement commencé à menacer les passagers.

«J’étais dans le premier chariot avec eux. Ils disaient déjà des trucs comme : « C’est un vol de masse. Tout le monde se met à terre », a déclaré Dang. « L’un d’eux était assis juste à côté de moi et me parlait très fort, mais je l’ignorais. »

Lorsque les adolescents ont tenté d’arracher les chaussures d’un passager, Dang a déclaré qu’elle avait déménagé dans un autre wagon. Mais le groupe l’a suivie.

« L’une des premières choses qu’ils m’ont déjà dit, c’est que j’étais raciste parce que je ‘restais à l’écart des Noirs' », a déclaré Dang. « Puis ils ont commencé à me cracher des choses. »

Ce qui a suivi, a déclaré Dang, a été un déluge d’insultes anti-asiatiques, dont certaines n’ont pas figuré dans son enregistrement.

« Je n’ai pas vu ça dans le clip, mais ils ont juste commencé à faire une partie avec tant de commentaires sur les chiens et les chats, disant : « Oh, c’est pour ça que mon chien a disparu » », a déclaré Dang, faisant référence au stéréotype raciste. autour de la cuisine asiatique. Lorsqu’une femme a pris la défense de Dang, les adolescents ont commencé à se moquer de son accent, montre la vidéo.

Pour l’essentiel, Dang a déclaré qu’elle restait calme et silencieuse, essayant de paraître imperturbable face à leurs remarques, jusqu’à ce que les adolescents tentent de la piéger dans la voiture.

« Ils commençaient à dire des trucs comme : « Ne la laissez pas partir. » », a déclaré Dang, qui craignait qu’ils ne la suivent chez elle. « C’est à ce moment-là que j’ai commencé à avoir vraiment peur. »

Le groupe a fini par descendre du train avant Dang.

Dang a déclaré que recevoir des remarques racistes n’était pas nouveau pour elle et qu’au plus fort de la pandémie de Covid, les attaques verbales sont devenues plus courantes dans les transports en commun. Pour véritablement résoudre le problème, Dang a déclaré que les médias, les politiciens et ceux qui ont une plateforme doivent être plus conscients du fait que leurs paroles et le blâme rejeté sur la communauté asiatique ont conduit à des conséquences réelles.

« Le manque d’éducation, le manque de ressources pour contrôler ce que les gens entendent et disent – ​​c’est en fin de compte la raison pour laquelle nous sommes encore confrontés à ces choses tous les jours », a déclaré Dang.