Après qu’un enfant de 6 ans a été accusé d’avoir tiré, un cheminement juridique trouble

Parmi eux : Comment un enfant de 6 ans a-t-il obtenu l’accès à une arme à feu ? Les autorités n’ont pas publiquement identifié l’enfant ou l’enseignant, détaillé la nature de l’altercation ou fourni des informations indiquant si l’arme a été prise à la maison, à l’école ou ailleurs.

Le garçon était en garde à vue vendredi soir, ont indiqué les autorités, mais le caractère inhabituel de la situation laisse la voie à suivre loin d’être dégagée. Bien qu’il soit possible que l’enfant soit accusé au pénal, l’examen judiciaire peut également incomber aux parents de l’enfant ou à un autre adulte. La loi de Virginie interdit de laisser une arme chargée là où elle est accessible aux enfants de moins de 14 ans.

Samedi, certaines familles sont restées dans un chagrin abasourdi.

“C’est effrayant”, a déclaré Ramon Gonzalez-Hernandez, qui a déclaré que son fils se trouvait dans la salle de classe où l’enseignant a été abattu.

“Je suis juste ici pour essayer d’occuper mon fils afin qu’il ne pense pas à tout”, a ajouté M. Gonzalez-Hernandez, parlant brièvement depuis son porche. Il a dit qu’il attendait des détectives pour organiser des séances de conseil et envisageait de faire l’école à la maison pour son fils.

Niché dans une rue calme où les parents et les enfants peuvent souvent être vus se promener dans le quartier, Richneck Elementary dessert un corps étudiant diversifié de plus de 550 élèves de la maternelle à la cinquième année. Newport News, une ville d’environ 185 000 habitants dans le sud-est de la Virginie, abrite une importante communauté militaire et est connue pour son chantier naval, qui construit des porte-avions et d’autres navires pour la marine américaine.

Daniel Smith, 51 ans, qui habite près de l’école primaire, a déclaré avoir été surpris par la fusillade car le quartier environnant est généralement sûr. « Nous sommes un quartier calme, dit-il. “Personne ne dérange personne et ils veillent les uns sur les autres.”

La fusillade a renouvelé les appels des syndicats d’enseignants et des groupes de contrôle des armes à feu pour que des lois plus strictes empêchent les armes d’entrer dans les écoles, y compris des lois exigeant un stockage sûr. “Quand le choc des coups de feu à l’école sera-t-il suffisant pour inspirer l’action nécessaire pour empêcher les armes à feu dans les écoles et la destruction de vies qu’elle provoque?” Randi Weingarten, président de la Fédération américaine des enseignants, a déclaré dans un communiqué.