Après qu’un couple portoricain ait été brutalement abattu à Chicago par un gang noir, un militant démocrate affirme qu’il l’avait fait venir – RT USA News

Alors qu’une vidéo graphique d’une fusillade ignoble à Chicago au cours du week-end a fait le tour des médias locaux et sociaux – mais pas des nouvelles nationales – le fondateur d’un PAC démocrate primé a affirmé que les victimes le méritaient, puis a supprimé son compte.

Des images poignantes d’un homme et d’une femme traînés hors de leur SUV par plusieurs Afro-Américains, abattus à plusieurs reprises et laissés pour mort dans la rue ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux dimanche. L’enregistrement prétendait montrer un incident survenu samedi soir dans le quartier de Humboldt Park.

AVERTISSEMENT : SÉQUENCES GRAPHIQUES

C’est arrivé hier soir à Humboldt Park Chicago. Un couple a été sorti de sa voiture et abattu. Il est mort, elle est dans un état critique. Au moins 21 personnes ont été abattues à Chicago pendant la nuit, trois personnes étant décédées des suites de leurs blessures. pic.twitter.com/5wtmWGOIoq – Anthéa (@Anthea06274890) 20 juin 2021

La police a déclaré qu’un homme de 24 ans avait été déclaré mort à l’hôpital et qu’une femme de 25 ans avait survécu mais était dans un état critique, selon WMAQ-TV. Ils étaient « attaqué par deux ou trois délinquants qui ont sorti des armes à feu et ont commencé à leur tirer dessus ».

Le Chicago Sun-Times a identifié le couple comme étant Gyovanny Arzuaga et Yasmin Perez, la mère de leurs deux enfants. Le frère d’Arzuaga a déclaré aux médias locaux que six hommes noirs sont sortis d’une voiture garée et ont affiché des signes de gang avant de traîner le couple et d’ouvrir le feu.

Il s’agit du jeune couple portoricain qui a été pris en embuscade et assassiné de sang-froid ce week-end à Chicago lors de la Parade de Porto Rico. CRICKETS des médias. ÉCŒURANT pic.twitter.com/lApb3oqLiF – TheM0dAlice (@TheM0dalice) 21 juin 2021

La chroniqueuse conservatrice Ann Coulter partagé la vidéo et a déclaré qu’elle serait ignorée par les médias nationaux, car les Afro-Américains abattant des Portoricains à Chicago ne correspond tout simplement pas au récit démocrate sur le racisme aux États-Unis. Un militant démocrate du nom de Richard Taite a répondu que le couple l’avait prévu.

« Je suis désolé, c’est un drapeau confédéré qu’ils font voler de leur voiture ? Traîner ce quartier? Ouais je ne donne pas comme ** t, « Taite a tweeté à Coulter. Une fois corrigé – le drapeau sur la voiture était portoricain – il a fait marche arrière et a qualifié la fusillade de « horrible incident, » mais a refusé de s’excuser.

« Si ces gens avaient été des suprémacistes blancs à la traîne dans un quartier principalement de couleur, j’aurais été agnostique. » a insisté Taite, fondateur de la Democracy Preservation Initiative (DPI), un comité d’action politique (PAC) de collecte de fonds pour le président Joe Biden.

Selon le fondateur de l’initiative primée pour la préservation de la démocratie, il est tout à fait normal de traîner des blancs hors de leurs voitures et de les exécuter devant leurs enfants. droite? pic.twitter.com/HUJvuLsWAJ – Pedro L. Gonzalez (@emeriticus) 21 juin 2021

La raison pour laquelle Arzuaga et Perez avaient un drapeau sur leur voiture était le défilé annuel de la Journée portoricaine plus tôt. « L’excitation, l’enthousiasme et la fierté ne manquaient pas à Humboldt Park samedi. Vous ne pouviez pas tourner dans n’importe quelle rue du quartier sans voir le drapeau portoricain,», c’est ainsi que WLS, la filiale locale d’ABC, l’a décrit.

Maire Lori Lightfoot a marché dans le défilé elle-même. Après ne pas avoir commenté la fusillade pendant tout le week-end, Lightfoot l’a condamnée lundi comme «horrible» et a insisté sur le fait que les auteurs seraient traduits en justice. Chicago PD a « des pistes prometteuses» de la communauté et ont identifié le tireur, qui devrait être en garde à vue « relativement bientôt, » elle a dit.

«Je ne crois pas qu’ils soient typiques d’un groupe de jeunes hommes noirs dans notre ville. Mais c’est horrible quand même, » Lightfoot a déclaré, exhortant les auteurs à se rendre car la police fera tout pour « assurez-vous que ces personnes qui ont créé un chaos et un préjudice aussi effrontés soient détenues jusqu’à ce qu’elles voient leur jour devant le tribunal ».





Pendant ce temps, le compte Twitter de Taite est apparu comme supprimé, probablement en raison du contrecoup. Son PAC, une entreprise californienne, se décrit comme « une équipe de citoyens passionnés qui sentent que la démocratie et la liberté sont au cœur de nos valeurs » et désireux de « laissez à nos enfants et à leurs enfants une Amérique plus inclusive et compatissante ».

Le DPI s’est également vanté d’avoir reçu un prix pour « meilleure tactique nouvelle et inhabituelle » dans « exploiter les valeurs » identifier et cibler les électeurs lors des élections de 2020.

Nous sommes extrêmement reconnaissants à @L’AAPC et tous les juges qui nous ont décerné le prix Gold Pollie de la meilleure tactique nouvelle et inhabituelle pour l’exploitation des valeurs afin d’identifier et de cibler des électeurs persuasifs dans la période ’20. élection. Et merci @resonatetweets qui nous a aidés à élaborer une stratégie et à déployer notre campagne pic.twitter.com/VgzQ6Tta3n – Initiative de préservation de la démocratie (@DPI_PAC) 16 juin 2021

