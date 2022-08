Après qu’Israël a frappé un groupe terroriste, le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit alors que certains membres réprimandent l’État juif

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un groupe de pays majoritairement anti-israéliens a poussé lundi le Conseil de sécurité des Nations unies à transformer une fois de plus Israël en son sac de frappe pour s’être simplement défendu contre le mouvement terroriste soutenu par le régime iranien, le Jihad islamique palestinien (JIP).

Dans ses remarques avant la session, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Gilad Erdan, a désigné la Norvège et l’Irlande, qui dénigrent fréquemment l’État juif, pour leur rôle dans la sécurisation d’une réunion d’urgence.

“Comment la Norvège réagirait-elle aux islamistes complotant pour tirer des missiles sur des civils à Oslo ? Comment réagirait l’Irlande si des fusées djihadistes pleuvaient sur Dublin dans le but d’éliminer les “infidèles ?” Il a demandé.

Israël a mené un conflit de trois jours avec l’organisation terroriste étrangère désignée par les États-Unis, le JIP. Erdan a déclaré : « Le Jihad palestinien (islamique) a délibérément tiré onze cents roquettes sur des civils israéliens, dont environ deux cents ont atterri à l’intérieur de la bande de Gaza, tuant des Palestiniens innocents et parmi eux de jeunes enfants.

La République islamique d’Iran – le pire parrain international du terrorisme au monde – a joué un rôle clé dans l’attisation de la violence contre Israël, selon des experts du Moyen-Orient. Erdan a noté : « Le Jihad Islamique Palestinien est une organisation terroriste radicale, armée, financée et entraînée par l’Iran ».

La Chine assure la présidence du Conseil de sécurité ce mois-ci et a apporté son soutien à la réunion d’urgence.

La session du conseil intervient pendant une période de crises monumentales, dans laquelle l’ONU semble largement paralysée. Une possible catastrophe nucléaire se déroule en Ukraine après que des bombardements ont frappé une installation nucléaire sous contrôle russe.

Les observateurs affirment que le Conseil de sécurité de l’ONU a été largement impuissant dans ses efforts pour mettre fin à une guerre d’usure de plus de six mois entre la Russie et l’Ukraine qui a fait des dizaines de milliers de morts, de nombreux autres blessés et des millions de déplacés, principalement des femmes et des enfants. La Russie a fait face à des allégations de crimes de guerre en Ukraine.

Dans une référence à la récente neutralisation par les États-Unis du commandant d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, fin juillet, Erdan a noté le double standard en jeu.

“C’est précisément pourquoi, lorsque al-Zawahiri a été éliminé, cette institution, ainsi que la majeure partie du monde, a apporté son plein soutien. C’était un pas de plus vers l’éradication de la terreur radicale du monde. Pourtant, lorsqu’Israël neutralise ces terroristes afin de empêcher une attaque imminente contre nos civils, les responsables de l’ONU expriment sans vergogne une profonde inquiétude. C’est un double standard flagrant et cela ne sera pas accepté », a-t-il déclaré.

Comme l’a noté le Conseil de sécurité, Tor Wennesland, le coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, « les chiffres préliminaires, qui doivent encore être confirmés, indiquent qu’à partir du 5 août, les Forces de défense israéliennes ont lancé 147 frappes aériennes contre des cibles en Gaza. Les militants palestiniens ont lancé environ 1 110 roquettes et mortiers sur Israël, dont beaucoup ont atterri profondément à l’intérieur du territoire israélien.

Il a ajouté : « Au cours de l’escalade, 46 Palestiniens ont été tués et 360 blessés, et des centaines de logements résidentiels ont été endommagés ou détruits, ainsi que d’autres infrastructures civiles. Soixante-dix Israéliens ont été blessés, avec des dommages aux structures résidentielles et civiles.

Le gouvernement israélien a documenté que des roquettes ratées du JIP ont tué des enfants palestiniens et détruit les infrastructures de Gaza.

Lors de ses remarques au conseil, l’ambassadeur palestinien à l’ONU, Riyad Mansour, n’a pas critiqué le groupe terroriste ciblé par Israël et a qualifié l’opération israélienne “d’agression non provoquée et injustifiée”.

Mansour a attribué l’opération militaire préventive israélienne pour empêcher les missiles du JIP d’entrer en Israël aux “prochaines élections israéliennes”. Selon les théories du complot circulant dans les cercles islamiques d’extrême gauche et radicaux, Israël a éliminé la direction du JIP dans le cadre d’un coup électoral pour faire avancer les chances électorales du Premier ministre Yair Lapid lors des élections de novembre en Israël.

Les trois pays européens qui, en plus des Émirats arabes unis et de la Chine, ont convoqué la réunion semblaient fermer les yeux sur la désignation du JIP comme organisation terroriste.

Le diplomate français a parlé d’arrêter la “spirale de la violence” mais a omis toute critique explicite du JIP en tant que mouvement terroriste.

Le représentant de la Norvège a blâmé Israël pour “l’occupation” et “la construction de colonies” dans ses remarques. Le responsable norvégien n’a pas cité le JIP. Le diplomate irlandais a qualifié Israël de “puissance occupante”. On ne sait pas ce que le diplomate irlandais voulait dire en affirmant qu’Israël occupe la bande de Gaza.

Israël n’est plus présent à Gaza depuis 2005, date à laquelle il s’est retiré de l’enclave palestinienne. Il n’y a pas de soldats ni de citoyens israéliens à Gaza ; cependant, le Hamas détient deux otages israéliens et ne libérera pas les corps de deux autres soldats israéliens. Le représentant de l’Irlande a fait écho à la Norvège et à la France en ne qualifiant pas le JIP de mouvement terroriste et la nature de son idéologie.

Contrairement aux reproches anti-israéliens des trois Européens, l’ambassadrice des États-Unis auprès de l’Organisation mondiale, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré : « Soyons clairs : le Jihad islamique palestinien est une organisation terroriste désignée aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. nations. Et c’est aussi un mandataire iranien, qui a mené des attaques contre des civils innocents pendant des années.

Elle a appelé le corps fracturé “à se rassembler et à répudier sans condition le terrorisme du Jihad Islamique Palestinien”. Thomas-Greenfield a souligné que “nous soutenons pleinement le droit d’Israël à défendre son peuple contre les menaces terroristes, y compris les tirs de roquettes visant des civils”.