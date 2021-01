WASHINGTON (AP) – Le président Donald Trump et le vice-président Mike Pence semblent être parvenus à une détente après près d’une semaine de silence, de colère et de pointage du doigt.

Les deux se sont rencontrés lundi soir dans le bureau ovale et ont eu une «bonne conversation», selon un haut responsable de l’administration. C’était la première fois qu’ils parlaient depuis mercredi dernier, lorsque Trump a incité ses partisans à prendre d’assaut le bâtiment du Capitole alors que Pence présidait la certification des résultats des élections de novembre. Pence et sa famille ont été contraints de se cacher.

Au cours de leur conversation, a déclaré le responsable, Trump et Pence se sont engagés à continuer à travailler pour « le reste de leur mandat » – une reconnaissance apparente que le vice-président ne poursuivra pas ses efforts pour essayer d’invoquer le 25e amendement pour démettre Trump de ses fonctions avec neuf jours restants dans son mandat.

Bien que son bureau n’ait pas exclu définitivement l’invocation de l’amendement, Pence a indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’aller de l’avant avec ce type de contestation. La Chambre est prête à voter mardi pour demander à Pence d’invoquer l’amendement.

«Le président représente une menace imminente pour notre Constitution, notre pays et le peuple américain, et il doit être démis de ses fonctions immédiatement», a déclaré la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. Mercredi, la Chambre devrait faire de Trump le premier président de l’histoire du pays à être destitué une deuxième fois.

«Nous appelons en outre le vice-président à répondre dans les 24 heures après le passage», a écrit Pelosi. Il n’y a aucun mécanisme qui obligerait Pence à le faire, rendant le mouvement entièrement symbolique.

En effet, une personne proche de Pence a déclaré que les assistants avaient rejeté les efforts des démocrates pour entraîner le vice-président plus loin dans la mêlée comme une tactique visant à nuire à l’avenir politique de Pence. La personne, comme d’autres, a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes.

Même si Pence avait été d’accord avec le sentiment de destituer Trump, l’appétit pour le faire a diminué dans l’administration depuis la semaine dernière. Alors que trois membres du cabinet de Trump ont démissionné, aucun n’a publiquement demandé que Trump soit démis de force de ses fonctions.

La plupart des agences au niveau du Cabinet n’ont pas répondu lundi lorsqu’on leur a demandé quelle était leur chef d’agence sur la question. A l’Intérieur, le porte-parole Nicholas Goodwin a déclaré que le secrétaire David Bernhardt ne soutenait pas une telle initiative. Le secrétaire au Logement, Ben Carson, a tweeté qu’il n’avait discuté de cette possibilité avec personne et qu’il se concentrait sur «achever ce que j’ai commencé à élever les femmes et les hommes oubliés d’Amérique».

Après quatre ans de fidélité au mercure Trump, évitant soigneusement les conflits et refusant résolument de discuter publiquement de leurs désaccords, les événements de la semaine dernière ont placé Pence dans une situation très inhabituelle.

Les alliés de Pence ont exprimé leur indignation face à ce qu’ils ont décrit comme une tentative malveillante du président d’essayer de faire du bouc émissaire le vice-président en le faisant pression pour qu’il prenne la mesure impossible d’essayer de bloquer la certification des résultats des élections de novembre en invoquant des pouvoirs qu’il ne possédait pas. Après des jours de torsion des bras dans les coulisses, Trump a choisi à plusieurs reprises Pence lors de son rassemblement pré-émeute, insistant à tort que la certification pourrait être interrompue au fur et à mesure qu’elle était en cours.

Trump a ensuite continué à tweeter que Pence «manquait de courage» alors que les partisans du président prenaient d’assaut le Capitole. Trump ne s’est jamais donné la peine de vérifier la sécurité du vice-président alors que Pence passait des heures dans une zone d’attente sécurisée avec son personnel et sa famille alors que les émeutiers scandaient le vouloir. pendez-le devant les portes du Capitole.

Trump, pour sa part, était furieux que Pence ait refusé de suivre son plan – faisant rage à propos de la décision à huis clos.

Mais Trump et Pence ont apparemment choisi d’enterrer la hache de guerre – du moins pour le moment. Le haut responsable de l’administration a déclaré que, lors de leur réunion du bureau ovale, Trump et Pence avaient discuté de la semaine à venir et réfléchi à leurs réalisations au cours des quatre dernières années.

Les deux ont également «réitéré que ceux qui ont enfreint la loi et ont pris d’assaut le Capitole la semaine dernière ne représentent pas le premier mouvement américain soutenu par 75 millions d’Américains, et se sont engagés à poursuivre le travail au nom du pays pour le reste de leur mandat». lecture officielle a dit.

Le fonctionnaire n’a pas précisé si les désaccords entre les hommes avaient été discutés.

Il y avait eu des signes précédents que le refus de Pence de défier la Constitution en bloquant le décompte électoral ne signifiait pas qu’il avait un appétit pour autre chose. Pelosi a déclaré dans une interview avec CBS « 60 Minutes » que Pence a refusé de venir au téléphone quand elle et le leader démocrate du Sénat Chuck Schumer l’ont appelé pour l’exhorter à engager les procédures du 25e amendement.

«Nous avons été maintenus en ligne pendant 20 minutes. «Il va être là dans une minute, une minute, une minute. Eh bien, il n’est jamais venu au téléphone », dit-elle. «J’étais à la maison, alors je faisais fonctionner le lave-vaisselle, je mettais mes vêtements dans la buanderie. Nous attendons toujours qu’il retourne l’appel. »

Même avec Trump toujours en place, Pence a assumé certains des rôles de l’exécutif alors que Trump se retire de plus en plus dans un monde de colère et de conspiration et continue de faire rage à propos de son destin.

Pence, par exemple, était celui qui coordonnait avec les législateurs et la Garde nationale de DC pendant le siège du Capitole. Et vendredi, c’est lui qui a appelé la famille du policier du Capitole Brian Sicknick, décédé des suites de ses blessures lors de l’attaque, pour lui exprimer ses condoléances.

Dans l’intervalle, Pence a gardé un profil bas dans l’exercice de son travail actuel. Le vice-président a dirigé lundi une réunion du groupe de travail sur les coronavirus à la Maison Blanche et devrait consacrer ses jours restants à assurer une transition pacifique du pouvoir à la nouvelle administration du président élu Joe Biden.

Cela comprend la participation à l’investiture du nouveau président, que Trump sera le premier président depuis Andrew Johnson en 1869 à ignorer.

Alors que le vice-président sera présent, un assistant proche de l’équipe de transition de Biden a déclaré qu’il ne fallait pas s’attendre à ce que Pence joue un rôle majeur dans le programme de mercredi prochain.

___ La rédactrice d’Associated Press Alexandra Jaffe a contribué à ce rapport.