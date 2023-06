Après que Yogendra Yadav lui ait demandé d’abandonner son nom en tant que conseiller, la clarification du NCERT

Le retrait de l’association d’une personne aux manuels scolaires est « hors de question » car les manuels au niveau scolaire sont « élaborés » en fonction de l’état des connaissances et de la compréhension d’un sujet donné, et à aucun stade, la paternité individuelle n’est revendiquée, la Le Conseil national pour la recherche et la formation en éducation, ou NCERT, a déclaré dans une clarification officielle après que les politologues Yogendra Yadav et Suhas Palshikar lui aient demandé de laisser tomber leurs noms sur un exercice de rationalisation des livres.

« Les manuels au niveau scolaire sont » développés « en fonction de l’état de nos connaissances et de notre compréhension sur un sujet donné. Par conséquent, à aucun moment la paternité individuelle n’est revendiquée, d’où le retrait de l’association par quiconque est hors de question », a déclaré le NCERT. sur Twitter.

« Les mandats du comité d’élaboration des manuels ont pris fin depuis la date de leur première publication. Cependant, le NCERT reconnaît leur contribution académique et uniquement pour cette raison, pour des raisons d’enregistrement, publie les noms de tous les membres du comité d’élaboration des manuels dans chacun des ses manuels », indique le communiqué publié par le NCERT.

Des comités de développement de manuels ont été constitués par le NCERT de temps à autre. NCERT reconnaît leur contribution académique et publie donc leurs noms dans les manuels. Voici la liste des domaines où les membres contribuent. https://t.co/szNxVfj5nm pic.twitter.com/uS22lO2jxm – NCERT (@ncert) 9 juin 2023

La réponse du NCERT est intervenue après que M. Yadav et M. Palshikar, qui étaient les principaux conseillers des livres originaux de sciences politiques pour les classes 9 à 12, lui ont demandé de laisser tomber leurs noms, affirmant que l’exercice de rationalisation avait « mutilé » les livres au-delà de toute reconnaissance et les avait rendus « académiquement dysfonctionnel ».

« Nous n’avons jamais été consultés ni même informés de ces changements. Si le NCERT a consulté d’autres experts pour décider de ces réductions et suppressions, nous déclarons explicitement que nous ne sommes pas du tout d’accord avec eux à cet égard », lit-on dans une lettre envoyée par les deux au NCERT. Réalisateur Dinesh Saklani.

M. Palshikar, académicien et politologue, et M. Yadav, politologue et dirigeant de Swaraj India, étaient les principaux conseillers des livres de sciences politiques pour les classes 9 à 12, initialement publiés en 2006-07 sur la base de la version 2005 du National Curriculum. Cadre (NCF).

Leurs noms sont mentionnés dans une « lettre aux élèves » et dans la liste des membres de l’équipe d’élaboration des manuels au début de chaque livre.

Les deux politologues se disent « gênés » et voudraient « se désolidariser » de ces manuels.

« Les manuels ne peuvent et ne doivent pas être façonnés de cette manière ouvertement partisane et ne doivent pas étouffer l’esprit de critique et de questionnement parmi les étudiants en sciences sociales. Ces manuels, tels qu’ils se présentent actuellement, ne servent pas à former les étudiants en sciences politiques aux principes de la politique et les grands modèles de dynamique politique qui se sont produits au fil du temps », indique la lettre.

La suppression de plusieurs sujets et parties des manuels du NCERT le mois dernier a déclenché une controverse, l’opposition accusant le centre dirigé par le BJP de « blanchir avec vengeance ».

Au cœur de la polémique, le fait que si les modifications apportées dans le cadre de l’exercice de rationalisation ont été notifiées, certaines des suppressions controversées n’ont pas été mentionnées. Cela a conduit à des allégations concernant une tentative de suppression subreptice de ces parties, a rapporté l’agence de presse PTI.

Le NCERT aurait décrit les omissions comme un oubli possible, mais a refusé d’annuler les suppressions, affirmant qu’elles étaient basées sur les recommandations d’experts. Il avait également déclaré que les manuels se dirigeaient de toute façon vers une révision en 2024, lorsque le NCF entrerait en vigueur.

Cependant, il a ensuite changé sa position et déclaré que « les modifications mineures n’ont pas besoin d’être notifiées ».