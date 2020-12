La Formule 1 n’a pas été aussi excitante presque toute la saison. Nous nous demandons tous maintenant pourquoi la saison 2020 touche à sa fin. Alors que le champion du monde Lewis Hamilton était absent du Grand Prix de Sakhir le week-end dernier à Bahreïn, Mercedes AMG F1 a jumelé Valtteri Bottas avec le nouveau coéquipier, George Russell, qui courait déjà au fond de la grille pour l’équipe Williams F1. La course sur le tracé extérieur du circuit à Sakhir a vu George Russell mener son coéquipier plus établi hors de la ligne et a tenu une avance imposante jusqu’à ce qu’une série d’arrêts au stand désordonnés et une crevaison tardive gâchent ses chances de gagner sa toute première course de F1. Sergio Perez au Racing Point, qui a subi un affrontement précoce avec Charles LeClerc de Ferrari, a couru du fond de la grille pour remporter la course. Depuis lors, il y a eu des appels pour que George Russell obtienne un siège permanent chez Mercedes AMG F1 pour la saison prochaine et remplace Valtteri Bottas. Nous ne savons pas ce qui se passe dans les coulisses, mais il semble que les deux pilotes en question s’amusent un peu sur les réseaux sociaux, et Red Bull F1 s’amuse également.

Tout a commencé lorsque Bottas et Russell ont supprimé les noms de leurs équipes respectives de leur biographie Instagram. George Russell choisit désormais simplement le pilote de Formule 1 et l’emoji Union Jack, tandis que la bio de Valtteri Bottas sur Instagram lit désormais simplement Driver avec # VB77. Cela a intéressé les fans de Formule 1 sur les réseaux sociaux, les appels lancés à Russell pour remplacer Bottas à partir de la saison prochaine chez Mercedes AMG F1, devenant encore plus forts. L’équipe rivale Aston Martin Red Bull Racing s’est également jointe à l’amusement, publiant un statut qui contenait des captures d’écran des pages de profil de leurs pilotes, Max Verstappen et Alexander Albon et a écrit «Ouf. Juste une vérification bio rapide »avec l’emoji de secours. Red Bull lui-même a été confronté à la pression des fans et des experts pour remplacer le pilote en difficulté Alexander Albon par le vainqueur du GP de Sakhir, Sergio Perez, qui a toujours marqué des points cette saison pour Racing Point. Mercedes AMG F1, pour ne pas être en reste, a mis à jour sa propre bio Instagram qui se lit désormais: «C’est juste une bio Instagram. Ne pas trop y penser »et la langue des emoji avec elle.

Nous ne savons pas ce qui se passe dans les coulisses, mais il semble que Valtteri Bottas et George Russell s’amusent un peu sur les réseaux sociaux (Image: News18)

C’était en effet une course à Sakhir où George Russell a montré son talent de pilote et était confortablement en avance sur Bottas, jusqu’à ce que les arrêts au stand lui coûtent la victoire de la course – il y avait un double empilement, de mauvais jeux de pneus ont été montés, Russell a été appelé encore et il a subi une crevaison en fin de course, bien qu’il ait quand même couru dur pour finir juste derrière Bottas. « Dans l’ensemble, pour nous, c’était une f — up colossale », a déclaré le patron de l’équipe Mercedes Toto Wolff en direct à la télévision après la course.