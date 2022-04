Après que Trump ait payé la facture, Biden la remboursera avec la plus grosse réduction de dette de l’histoire

Donald Trump et les républicains ont ajouté des milliards de dollars à la dette avec des réductions d’impôts pour les riches, tandis que Biden est sur le point de superviser la plus grande réduction de dette de l’histoire des États-Unis.

Vidéo de Biden :

Lors d’un discours dans le New Hampshire, le président Biden a déclaré:

L’année dernière, comme je l’ai dit, nous avons réduit le déficit de 350 milliards de dollars. Cette année, nous sommes sur la bonne voie pour une réduction de 1,3 billion de dollars, et regardez, ce serait la plus grande réduction de la dette de l’histoire américaine, et c’est particulièrement important maintenant, et nous nous demandons comment nous allons réduire la pression sur l’inflation. Le Maine, le New Hampshire et l’Amérique se sont rétablis. Ils ne sont plus en voie de guérison.

Ils sont en mouvement, et nous relevons nos défis en position de force. Je suis plus optimiste à propos de l’Amérique aujourd’hui que je ne l’ai été dans toute ma carrière parce que je vois un avenir à notre portée. Nous ne pouvons pas avoir peur, cependant. Nous sommes la seule nation qui a transformé chaque crise solitaire que nous avons eue en une opportunité, et c’est exactement ce que nous ferons aujourd’hui si nous le faisons ensemble. Il s’agit d’être ensemble.

Donald Trump et les républicains du Congrès ont ajouté 7,8 billions de dollars à la dette nationale. Même avant COVID. Trump a fait augmenter la dette nationale de 50 %.

Le principal moteur de l’augmentation de la dette a été les réductions d’impôts de Trump pour les riches. La guerre commerciale de Trump avec la Chine a également aggravé le problème de la dette et du déficit des États-Unis.

La prochaine fois qu’un républicain se plaindra des dépenses démocrates, rappelez-lui que c’est Joe Biden qui réduit la dette que Trump et Mitch McConnell ont accumulée.

Les dépensiers téméraires qui ne peuvent pas équilibrer le chéquier national ne sont pas des démocrates. Ce sont des républicains qui dépensent comme des marins ivres à chaque fois qu’ils arrivent au pouvoir.

Joe Biden entre dans l’histoire et nettoie le gâchis de la dette de Trump.