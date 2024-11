Après que Tom Holland ait défendu Zendaya contre les paparazzi dans une vidéo virale, il a admis pourquoi il la cherchait occasionnellement sur Google

Pendant qu’il faut attendre prochains films de Spider-Man Pour revoir Tom Holland et Zendaya ensemble sur grand écran, on les voit souvent ensemble dans la vraie vie car ils sortent ensemble. Et au fil des années, ils ont prouvé qu’ils se soutenaient mutuellement. En fait, ces dernières semaines, Holland est devenu viral pour avoir protégé Zendaya d’un essaim de paparazzi alors qu’ils étaient en déplacement. Si ce moment n’était pas assez protecteur, il a récemment révélé qu’il recherchait également son partenaire sur Google de temps en temps.

Si vous n’avez pas vu Tom Holland tirer vaillamment Zendaya d’un moment intense avec des paparazzi, vous pouvez le voir sur Tik Tok . Le couple quittait une voiture et se rendait quelque part un soir lorsque des gens sont soudainement venus vers eux pour leur demander des autographes (même s’il ne s’agissait pas d’un événement de dédicace pour aucun d’eux). Zendaya a été retardée en train de signer des photos, mais Holland, de manière agressive mais polie, l’a retirée de l’essaim et loin des paparazzi.

Malheureusement, ce genre d’attention est fréquent dans le couple. Après être devenu viral pour cela, Holland a été interrogé sur Au menu avec Samah Dada à propos de la dernière chose qu’il a recherchée sur Google, et sa réponse était liée à Zendaya, comme il l’a dit :

La dernière chose que j’ai recherchée sur Google était en fait Zendaya. … Je ne suis pas sur les réseaux sociaux et je le supprime lorsque je ne l’utilise pas. Donc, parfois, c’est plutôt une question d’anxiété, mais je vais vérifier pour voir si tout va bien et pour m’assurer que nous allons tous bien. Alors je lui donne juste un petit Google et regarde [through] la nouvelle, et je me dis : « Elle va bien ».

Tom Holland et Zendaya se connaissent depuis qu’ils sont tous les deux auditionné pour Spider-Man : Retrouvailles en 2016, alors qu’ils avaient 19 ans. À un moment donné, pendant le tournage des films Spider-Man du MCU, ils sont tombés amoureux et restent un objet.

Alors que Holland était l’invité de Au menu avec Samah Dada, il a admis qu’il vérifiait l’empreinte en ligne de Zendaya de temps en temps comme une sorte de « truc d’anxiété », peut-être pour aider à préserver l’image et le bien-être de l’acteur. Le Dune L’actrice est l’une des plus grandes stars du monde en ce moment, et c’est vraiment agréable d’entendre que l’acteur prend le temps de s’assurer qu’elle va bien et qu’elle est en sécurité.

La Hollande n’est pas grande sur les réseaux sociaux en ce moment. Cependant, il a signé à plusieurs reprises cette année uniquement pour soutenir sa fille, Zendaya. Par exemple, il a fait sensation avec son dernier film Challengers et a partagé l’un de ses looks viraux sur le tapis rouge sur son Instagram.

L’acteur de Spider-Man a déjà parlé de sa relation avec Zendaya. la chose qu’il garde « la plus sacrée » en étant une personne célèbre. À quel point il s’en soucie transparaît vraiment, en particulier entre le moment viral des paparazzi et ses commentaires sur Google Zendaya.