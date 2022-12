Après que Sunwing ait interrompu le service en Saskatchewan, certains passagers bloqués pourraient revenir via Edmonton

L’effet d’entraînement des annulations de vols et des longs retards continue de bloquer les voyageurs canadiens et de causer des problèmes à la compagnie aérienne Sunwing.

Depuis qu’une tempête hivernale a frappé Vancouver le 18 décembre, les passagers de Sunwing ont signalé des retards de vol à la fois sur les vols aller et sur les vols retour – certains jusqu’à cinq jours.

Erin McCall avait réservé des vacances à Cancún avec son mari, ses quatre jeunes enfants et sa belle-famille du 17 au 24 décembre.

La femme de Beaumont, en Alberta, a déclaré que le vol de la veille de Noël “n’avait pas eu lieu”.

“Il n’y avait aucune indication de problèmes … jusqu’à ce que nous prenions la navette pour nous rendre à l’aéroport”, a-t-elle déclaré.

« À la minute où nous sommes arrivés à l’aéroport, c’était le pandémonium. C’était complètement fou.”

Ses beaux-parents sont retournés à Halifax sur leur vol WestJet prévu le 24 décembre, mais McCall et sa famille ont été informés que leur vol Sunwing était retardé et devait revenir dans deux jours.

Tard dans la nuit, ils ont été transférés dans un autre complexe de Cancun. Chaque jour avant midi, ils devaient partir, voir si Sunwing les avait réservés, et sinon, espérer que le complexe aurait une chambre libre pour eux.

“Nous étions essentiellement accroupis à l’hôtel jusqu’à environ 19 heures tous les soirs.”

Erin McCall et son mari ont quatre enfants de moins de 10 ans. Ils ont été bloqués dans un centre de villégiature au Mexique pendant cinq jours, devaient revenir le 24 décembre, mais sont finalement rentrés chez eux via WestJet le 29 décembre.

Leur vol de retour a de nouveau échoué, a déclaré McCall. Ils ont dit que les représentants de Sunwing n’arrêtaient pas de leur dire que cela avait été retardé – peut-être jusqu’au 30 décembre – mais aucune autre information n’a été fournie.

Enfin, les beaux-parents de McCall ont réservé à la famille un vol de retour le 29 décembre via WestJet.

Dans l’ensemble, la famille a payé environ 5 000 $ de sa poche pour couvrir les vols alternatifs, les frais d’embarquement prolongés pour les animaux de compagnie, le stationnement à l’aéroport et les fournitures pour leur séjour prolongé au Mexique, comme les couches et la crème solaire.

Erin McCall et son mari ont quatre enfants de moins de 10 ans. Ils ont été bloqués dans un centre de villégiature au Mexique pendant cinq jours, devaient revenir le 24 décembre, mais sont finalement rentrés chez eux via WestJet le 29 décembre.

McCall ne s’attend pas à récupérer quoi que ce soit à moins que la famille ne poursuive une action en justice contre Sunwing.

« Ils ne méritent pas d’être en affaires. Ils ne méritent pas de voler n’importe qui n’importe où.

“C’était bien plus qu’un retard”, a-t-elle ajouté.

“Ils refusent même d’honorer la moindre partie de leur engagement envers un passager de quelque manière que ce soit… Ils méritent de faire faillite.”

L’avocat des droits des passagers, Gabor Lukacs, exhorte les gens à porter ces réclamations devant les tribunaux.

« Si Sunwing refuse de payer volontairement… c’est le cours normal des affaires. Vous leur signifiez des documents judiciaires.

“J’exhorte les passagers à tenir bon. La loi est tout à fait de votre côté », a déclaré Lukacs, président d’Air Passenger Rights.

“C’est la seule façon de préciser une fois pour toutes que ce type de comportement ne sera pas toléré.

Dans une déclaration envoyée par e-mail à Global News vendredi, Sunwing a présenté ses excuses aux clients pour les retards.

« Nos équipes continuent de travailler 24 heures sur 24 pour ramener nos clients restants chez eux.

«Nous avons maintenant prévu 43 vols de récupération, dont 34 ont déjà opéré ou seront terminés d’ici la fin de la journée d’aujourd’hui (30 décembre). Nous nous attendons à ce que la plupart, sinon la totalité, des clients restants soient de retour chez eux d’ici le 2 janvier.

Sunwing a déclaré que les clients seront mis à jour par le biais de notifications d’alerte de vol et par l’intermédiaire de représentants à destination.

“Pour les clients retardés à destination, Sunwing fournit l’hébergement à l’hôtel, la nourriture et les boissons, ainsi que les transferts aéroport, quelle que soit la raison du retard.”

La société a reconnu que cela a été une période difficile pour les équipes locales et à destination, “qui ont travaillé 24 heures sur 24 pour aider à rétablir les opérations régulières”.

En réponse au ministre fédéral des Transports qualifiant la situation de Sunwing d'”inacceptable”, la société a déclaré : “Nous reconnaissons que, malgré tous nos efforts, nous n’avons pas répondu aux attentes de nos clients, et nous nous en excusons profondément. Nous tenons également à rassurer nos clients sur le fait que nos équipes locales et à destination continuent de tout mettre en œuvre pour rétablir un service régulier et rapatrier nos derniers clients retardés.

Sunwing a annoncé jeudi qu’elle annulait toutes les opérations à partir des aéroports de Regina et de Saskatoon jusqu’au 3 février 2023 inclusivement.

Dans un message sur Twitter, la société a déclaré qu’elle était consciente que ses opérations n’étaient pas à la hauteur des attentes et qu’elle ne servait pas correctement ses clients.

«Nous avons le regret d’informer nos clients de Saskatoon et de Regina qu’en raison de circonstances atténuantes, nous annulons malheureusement nos opérations à partir des deux aéroports. Les annulations prendront effet immédiatement et s’appliqueront aux voyages depuis les deux aéroports jusqu’au ven. 3/23 février », lit le tweet.

“Nous savons que, malgré tous nos efforts, nous n’avons pas répondu aux attentes de nos clients, et nous nous excusons profondément de ne pas répondre aux normes de service auxquelles nos clients de Saskatoon et Regina s’attendent à juste titre.”

Les clients avec des vols vers le sud recevront un remboursement complet.

Mais Lukacs dit : « Sunwing ne peut pas imposer de remboursements aux passagers.

“Un passager peut choisir de se faire rembourser s’il le souhaite, mais cela signifie que Sunwing est décroché en ce qui concerne ses autres obligations à partir de ce moment.”

Il recommande aux passagers de ne pas accepter le remboursement et d’insister plutôt que Sunwing fournisse un autre moyen de transport.

“Si nous parlons d’un passager de la Saskatchewan qui n’est pas encore parti, Sunwing est tenu de le réserver sur d’autres compagnies aériennes”, a déclaré Lukacs.

Il a dit que ce n’était pas une annulation due au temps ; c’est une décision commerciale.

Lukacs a expliqué que d’autres compagnies aériennes sont également coupables de cela, mais si elles annulent un vol et ne peuvent pas réserver de passagers dans les 48 heures, elles doivent réserver des clients sur d’autres compagnies aériennes.

“C’est une obligation clairement énoncée dans leurs réglementations sur la protection des passagers, mais ils ont juste haussé les épaules et dit:” Nous nous en fichons. La loi ne s’applique pas à nous.

Un porte-parole des médias pour Sunwing a déclaré vendredi à Global News que malgré l’arrêt du service en Saskatchewan, la société n’envisageait pas de suspendre ses opérations à partir d’Edmonton ou de Calgary.

«En ce qui concerne nos clients de la Saskatchewan qui sont actuellement à destination, certains vols de rapatriement pourraient passer par Edmonton.»

Megan Hall, porte-parole de l’aéroport international d’Edmonton, a déclaré qu’il y avait deux vols Sunwing au départ vendredi qui sont partis à l’heure, “mais les impacts dans d’autres régions affectent certaines arrivées à Edmonton”.

Andrew Leeming, vice-président des opérations à l’Autorité aéroportuaire de Saskatoon, a déclaré qu’il était clair que Sunwing devait faire quelque chose après tous les retards et annulations qui ont commencé le 18 décembre.

“Les choses ne sont jamais revenues à ce que j’appellerais normal”, a-t-il déclaré. “Il y a eu des annulations répétées, des vols le jour même, même lorsque les passagers étaient ici à l’aéroport.”

Pourtant, couper complètement le service jusqu’au 3 février l’a un peu surpris.

“Ces cinq semaines d’opérations annulées sont assez dramatiques.”

Le plus grand impact prévu par Leeming est la frustration du public – les gens de la Saskatchewan qui ont réservé des vacances bien à l’avance et qui se bousculent et se laissent tomber.

“C’est très décevant pour les passagers eux-mêmes et leurs attentes.”

Les aéroports de la Saskatchewan s’attendent toujours à ce que quelques vols de reprise reviennent “provisoirement” samedi, “mais… c’est dynamique”.