Après que Suchitra Krishnamoorthi ait accusé Shekhar Kapur de tricherie, le cinéaste écrit une poésie énigmatique

Shekhar Kapur s’est rendu sur les réseaux sociaux et a écrit une note au milieu des allégations de l’ex-femme Suchitra Krishnamoorthi.

Le cinéaste Shekhar Kapur, mercredi, s’est rendu sur Instagram et a écrit une note cryptée après que son ex-femme Suchitra Krishnamoorthi l’ait accusé de tricherie. La chanteuse et actrice a mentionné que lorsqu’elle a voulu quitter le mariage, elle est tombée enceinte.

Maintenant, Shekhar Kapur est allé sur Instagram et a écrit de la poésie. Il a écrit: «Je suis jaloux, cupide et en colère et je blesse, j’aime et je déteste, je veux dire bien mais je manipule. Je suis confus et criblé de doutes bien sûr je suis je ne suis après tout qu’humain et pourtant j’aspire j’aspire à être compatissant être créatif être entier être infini je suis spirituel aussi je suis deux mais il faut vivre avec le autre avec compassion avec pardon jusqu’à ce que je ne sois qu’un mais jusque-là je dois apprendre à être deux Je ne suis après tout qu’un humain #compassion #jaloux #infini #moi #vous #humain #compassionné #poésie #poème @kaverikapur.

Regarde:

Les internautes ont réagi au message, l’un d’eux a écrit: «Merci d’avoir fait écho à mes sentiments. Avait du mal à exprimer ces choses à MOI-MÊME. Je vais enregistrer ce post. Ça va être ma référence quand le duel des forces doubles dans mon esprit. Cela avait vraiment du sens. Le second a dit : « C’est tellement profond et puissant. Je me rencontre aujourd’hui un peu mieux, en lisant ceci. Merci Monsieur. » Un autre a dit: « Belle, tu te connais très bien et tu l’admets avec honnêteté, une qualité rare d’un personnage appelé humain, cette instruction d’auto-analyse est en fait la réalisation de soi de la force et de la faiblesse humaines, tu es audacieux, courageux et brutal mais un être compatissant éclairé. »

Pour les non-initiés, tout en parlant à Siddharth Kannan, Suchitra Krishnamoorthi a dit : « Mon mari ne voulait pas que je joue. Mais ce n’était pas grave pour moi. Je viens d’un milieu non filmique. J’ai commencé à recevoir des offres de films quand j’étais à l’école et au collège. Au collège, on m’a proposé de faire Kabhi Haan Kabhi Naa. Pendant que j’étais à l’université, j’ai fait un film en malayalam. Mes parents étaient très stricts, ils ne voulaient pas que je joue. Mais je leur ai menti et je suis allé à Kochi pour tourner un film. Après ça, j’ai fait beaucoup de films qui sont devenus des super hits. Mais ensuite, mon mari a été très clair sur le fait qu’il ne voulait pas que sa femme agisse. J’étais trop naïf pour comprendre la pensée d’une personne qui vous demande de ne pas travailler. Mais ce n’était pas grave pour moi, j’avais plus de talent que d’ambition. Donc je n’ai jamais pensé que quoi que ce soit s’arrêterait un jour dans ma vie, bien que ce soit le cas.

Elle a en outre dit que son mariage était son karma, elle a dit: «Je pense que mon mariage avec Shekhar Kapur était un karma que je devais accomplir. Parce que quand je l’ai rencontré, je suis devenu obsédé. Quand j’étais un enfant de 10 à 12 ans, je pensais que j’épouserais Imran Khan (ancien joueur de cricket et ancien Premier ministre du Pakistan) ou Shekhar Kapur. Je suis allé le rencontrer lorsqu’il était au casting d’un film qui s’appelait Champion. Cependant, le film n’a pas vu le jour. Puis j’ai continué à le rencontrer et une chose en a entraîné une autre. Mujh toh pyaar hogaeya, mais il était sérieux ce patron je ne suis pas sérieux. Mais j’étais tellement conservatrice dans ma tête que je lui ai dit : « Je ne suis pas ce genre de fille. Je ne te reverrai plus si tu ne m’épouses pas. Toh maine dhamki se unke shaadi mujhse karvali.