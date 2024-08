Après que son déjeuner lui ait été volé alors qu’elle était enfant, Brianna Kennedy a développé un désir d’aider les autres

En grandissant, les aliments contenus dans la boîte à lunch rose de Brianna Kennedy avaient tous les ingrédients d’un repas nutritif.

Ce qu’elle ne savait pas, à l’époque, c’est que ces déjeuners lui apporteraient également une leçon très précieuse qui façonnerait le reste de sa vie.

Vous voyez, pendant un certain temps, ces savoureux sandwichs au beurre de cacahuète ou au jambon, ainsi que les craquelins, le fromage et la gelée, n’atteignaient pas l’estomac de Kennedy.

Un désir de toute une vie d’aider les autres et de « garder un œil sur les personnes qui ne sont pas en mesure de parler pour elles-mêmes » a aidé Brianna Kennedy, étudiante diplômée de 27 ans de l’Université du Michigan-Flint, à obtenir une bourse de la Community Choice Credit Union.

Kennedy était à la maternelle et vivait sa première rencontre avec un tyran. Son bourreau lui arrachait sa boîte à lunch et engloutissait tout ce qu’elle contenait, tous les jours.

L’expérience de Kennedy à l’école publique de Southfield, aujourd’hui fermée, s’est déroulée au début des années 2000. Cependant, la leçon qu’elle a apprise aide à expliquer pourquoi elle est littéralement plus sage que son âge aujourd’hui. Et elle est ravie de partager sa sagesse et son énergie de diverses manières qui enrichissent de nombreuses communautés, notamment en servant de mentor pour le programme de mentorat WISE (Women Inspiring Supporting and Empowering) à but non lucratif basé à Détroit.

En tant qu’élève de maternelle à l’ancienne école primaire Fred D. Leonhard de Southfield, Brianna Kennedy s’est fait voler son déjeuner par un « tyran » à plusieurs reprises. La réponse de Kennedy, avec l’aide de sa mère, a lancé Kennedy dans une mission de toute une vie pour donner aux autres, ce qui lui a valu une bourse spéciale.

« Je ne l’ai pas compris au début, mais cette expérience du déjeuner (à l’école primaire Fred D. Leonhard) a été le début du fil rouge qui relie qui je suis aujourd’hui en tant que personne qui veut toujours donner en retour ; toujours vouloir aider, pas seulement dans ma communauté, mais aussi dans d’autres communautés », a déclaré Kennedy, aujourd’hui âgé de 27 ans.

Tout cela grâce à ces déjeuners gâchés. Et à sa mère. Shiree Kennedy a immédiatement mis un terme au dilemme du déjeuner dès qu’il a été porté à sa connaissance en envoyant sa fille à l’école avec deux déjeuners pendant une période prolongée.

« Je me plaignais que le garçon me volait mon déjeuner, et ma mère m’a expliqué qu’il prenait ma nourriture parce qu’il n’avait rien à manger à la maison », a révélé Kennedy. « Ma mère me la donnait toujours à titre d’adulte, et elle m’a expliqué que le garçon était un enfant placé en famille d’accueil et qu’il était le plus petit de la famille. Et cela m’a inculqué dès mon plus jeune âge qu’il fallait faire attention aux personnes qui ne sont pas capables de s’exprimer. »

Kennedy a pris la parole mercredi matin, une semaine avant le début prévu de son programme d’études supérieures en études libérales à l’Université du Michigan-Flint. Une partie de ses frais universitaires est financée par une bourse qu’elle a reçue de la Community Choice Credit Union, qui a choisi Kennedy en raison de son historique de « dons généreux » aux autres et de ses projets futurs de « créer un changement positif dans sa communauté ». Étant donné l’ADN de Kennedy, il n’est pas surprenant qu’au lieu de décrire les aventures dans lesquelles elle se lancera sur un nouveau campus, elle ait préféré parler de fêtes de tableau de vision, de programmes de gestion de l’argent et d’autres événements auxquels elle participera en dehors du campus avec des mentorées du programme de mentorat WISE, qui rassemble et enrichit des adolescentes de toute la région métropolitaine, y compris des côtés est et ouest de Détroit.

« Il est très important de bâtir une communauté où que vous alliez et de travailler avec des personnes qui ont des valeurs et des objectifs similaires », déclare Brianna Kennedy (à l’extrême gauche). Kennedy est fière de la communauté qu’elle a bâtie avec d’autres mentors grâce au programme de mentorat WISE à but non lucratif, notamment Kristin Ortiz, la PDG Chantel Taylor, Starla Hairston, Teairrah Knott et Amari D. Les mentors consacrent leur temps et leurs talents au soutien des adolescentes de la région, notamment des filles représentant les quartiers est et ouest de Détroit.

« J’ai obtenu mon diplôme de l’école Marian (Birmingham), une école à prédominance blanche (pour filles). Le programme WISE me permet donc de rencontrer davantage de jeunes femmes qui me ressemblent. Et chaque fois que je rencontre une nouvelle mentorée, j’ai hâte de lui demander : « Que veux-tu faire ? » « Quels sont tes centres d’intérêt ? » », explique Kennedy. « Et à partir de là, il s’agit d’apprendre que si vous mettez votre passion dans quelque chose et que vous créez des liens, la vie vous aidera.

« Je suis également tout à fait consciente qu’un parcours ne doit pas nécessairement être linéaire. Certaines personnes peuvent aller directement à l’école, mais d’autres, comme moi, ont fait une pause. Je peux donc parler aux jeunes femmes de ce à quoi ressemble l’éducation à l’âge adulte et de l’importance de rester concentrée sur la recherche d’un moyen d’atteindre ses objectifs et ses rêves. »

Dans le cadre de son programme d’études supérieures, Kennedy, qui a obtenu une licence en kinésiologie sur le campus d’Ann Arbor de l’Université du Michigan, étudiera les effets de la gentrification au cours des quatre dernières décennies sur les « sports des jeunes noirs et bruns ». Mercredi, Kennedy a donné vie au sujet d’un point de vue social et économique en citant le rôle important que des organisations comme Detroit PAL et le Motor City Track Club ont joué historiquement dans la production d’athlètes exceptionnels, tout en contribuant à la stabilité du quartier à un coût abordable pour les familles.

« Les athlètes olympiques doivent commencer quelque part », déclare Kennedy, ajoutant qu’elle applique les leçons apprises en grandissant grâce au karaté, à l’athlétisme et au golf à pratiquement tout ce qu’elle fait aujourd’hui. « Avec l’évolution de la population de Détroit, y aura-t-il des familles qui n’auront pas accès aux sports pour les jeunes ? C’est un sujet très important pour moi et je veux être la voix des jeunes parce que je sais à quel point le sport a joué un rôle important dans ma vie. »

Brianna Kennedy (au centre) a connu le succès en tant qu’étudiante de l’Université du Michigan et en tant que tutrice des nouveaux étudiants de l’UM dans le cadre du programme Summer Bridge Scholars. En mai 2024, elle a célébré avec Jordan Johnson (à gauche) et Jachin Ammons, deux anciens boursiers Summer Bridge, le jour de la remise des diplômes d’Ammons.

Et si Kennedy dit qu’elle sera la voix des familles noires et brunes dans le domaine du sport pour les jeunes, il y a fort à parier que cela se fera de la même manière vigoureuse et enthousiaste avec laquelle elle a abordé d’autres missions qui ont été importantes pour elle, notamment en dirigeant un sommet de soignants pour une organisation nationale à but non lucratif ; en aidant le Bureau du développement universitaire de l’Université du Michigan à accroître la sensibilisation aux efforts de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) ; en donnant des cours particuliers aux nouveaux étudiants universitaires ; en enseignant le golf aux enfants de Détroit et de Southfield, et bien plus encore.

Il y a aussi le travail que Kennedy a réalisé avec l’équipe Diversité, équité, inclusion et sensibilisation de l’Association des parents et enseignants du Michigan, qui explique peut-être le mieux comment la fière fille de Shiree et Brian Kennedy – et grande sœur de Brian Jr. – ne voit jamais de barrières lorsqu’il s’agit de faire une différence dans n’importe quel espace qu’elle occupe.

« Non, je ne suis ni enseignante ni étudiante, je suis juste une personne qui se soucie de l’éducation et je veux m’assurer qu’elle soit équitable et accessible à tous », a déclaré Kennedy, qui depuis 2020 utilise son affiliation à la PTA du Michigan pour plaider en faveur d’une augmentation de l’activité physique pour les enfants à l’école, ainsi que du petit-déjeuner et du déjeuner gratuits, qui seront à nouveau une option pour tous les élèves fréquentant les écoles publiques du Michigan, quel que soit leur revenu, au cours de l’année scolaire 2024-25. « Et je suis quelqu’un qui prend soin de mes voisins, de mes amis et de ma communauté. Il est si important de bâtir une communauté partout où vous allez et de travailler avec des personnes qui ont des valeurs et des objectifs similaires. Vous n’êtes pas seul et vous ne pouvez pas faire changer les choses seul. »

Brianna Kennedy a partagé un moment de bonheur avec le lieutenant-gouverneur Garlin Gilchrist II lors d’une cérémonie de remise de diplômes en 2019 à l’Université du Michigan. Le parcours éducatif et de service de Kennedy se poursuit, alors qu’elle entame un programme d’études supérieures en études libérales à l’Université du Michigan-Flint le 28 août.

