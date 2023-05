Après que Shah Rukh Khan ait révélé le nom du fils d’Atlee, le réalisateur de Jawan et sa femme Priya font une annonce avec une jolie photo

Le cinéaste Atlee et sa femme Krishna Priya ont accueilli leur premier enfant, un fils le 31 janvier plus tôt cette année et après plus de trois mois, ont annoncé le nom de leur nouveau-né sur leurs pseudos de médias sociaux. Partageant une adorable photo avec leur enfant, le couple a écrit : « Oui, le nom est MEER, très heureux de révéler le nom de notre petit ange #meer #babyboy. »

Sur la photo, Meer est enroulée autour d’une couverture tandis que Krishna Priya la tient dans ses bras avec Atlee la soutenant. Le visage du bébé n’est pas visible car le couple l’a recouvert d’un emoji cœur rouge. L’image est cliquée à l’intérieur d’un temple avec une idole et un prêtre peut être vu en arrière-plan.

Cependant, c’est Shah Rukh Khan qui a révélé le nom du fils d’Atlee et Priya lors de sa session #AskSRK sur Twitter le samedi 6 mai, qu’il a tenue après avoir annoncé la nouvelle date de sortie de son prochain film Jawan avec lequel Atlee devrait faire ses débuts à Bollywood. Prévu pour une sortie le 2 juillet, l’acteur arrivera désormais dans les salles le 7 septembre.

Lorsqu’un utilisateur de Twitter a demandé à Shah Rukh lors de sa session #AskSRK : « Quelle est la spécialité du réalisateur Atlee que vous avez le plus appréciée ? », l’acteur a répondu : « Atlee est très dévoué et intelligent. Et maintenant, il a un si beau bébé. Meer et Priya me nourrissent très bien. »

Après qu’Atlee et Priya aient fait l’annonce dimanche, Atlee a tweeté SRK et a écrit « Je vous aime monsieur », ajoutant plusieurs émojis au cœur rouge. C’est une coïncidence que le fils d’Atlee partage son nom avec le père de Shah Rukh, Meer Taj Mohammed Khan. Le nom Meer signifie « chef ».

Je vous aime monsieur https://t.co/lydERAhNiH– atlee (@Atlee_dir) 7 mai 2023





Parlant de Jawan, à part Shah Rukh Khan, le film marque également les débuts à Bollywood de Nayanthara et Vijay Sethupathi, qui jouent respectivement la principale dame et le principal antagoniste. Produit par l’épouse de SRK, Gauri Khan, sous leur bannière Red Chillies Entertainment, Jawan sera également publié en versions doublées en tamoul et en télougou.

