Après que ses camarades de classe ont dénoncé, la Russie accuse un critique de guerre de 19 ans de terroriste

Commentez cette histoire Commenter

RIGA, Lettonie — Peu de temps après l’explosion sur le pont de Crimée en octobre, une étudiante russe de 19 ans, Olesya Krivtsova, a publié une histoire Instagram critiquant la guerre de la Russie en Ukraine. Ses camarades de l’Université fédérale du Nord, dans la ville septentrionale d’Arkhangelsk, ont pris une capture d’écran de l’histoire Instagram ainsi que des commentaires anti-guerre de Krivtsova partagés dans une petite salle de discussion sur l’application de messagerie Telegram et l’ont dénoncée aux autorités.

Trois mois plus tard, les responsables russes ont jugé cela suffisant pour ajouter Krivtsova à une liste de terroristes et d’extrémistes, à égalité avec l’État islamique, al-Qaïda et les talibans, et pour l’accuser de discréditer l’armée russe en vertu des lois adoptées en mars dernier pour étouffer critique publique de la guerre.

Le cas de Krivtsova, une jeune étudiante qui vit dans une ville reculée près du cercle polaire arctique, illustre la profondeur de l’intolérance envers la dissidence en Russie en temps de guerre, qui cible non seulement les mouvements d’opposition politique organisés, qui ont été en grande partie démantelés, mais des individus apparemment inoffensifs. .

La télévision d’État a transformé l’affaire en un article de propagande. La chaîne Russie 24 a diffusé un épisode de talk-show consacré à Krivtsova, dans lequel Alexander Novikov, le chef local du Parti communiste, l’a traitée à deux reprises d’« idiote » et a suggéré de l’envoyer dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, afin qu’elle « examine les yeux » des soldats et peut visiter les tombes des soldats morts au combat.

La procédure judiciaire contre elle devrait être un procès-spectacle, visant à instiller la peur chez ceux qui ne soutiennent pas l’invasion.

Krivtsova a été arrêtée deux fois, la première fin décembre lorsqu’un groupe d’officiers a frappé à la porte de l’appartement qu’elle partageait avec son mari.

« Nous étions au téléphone ce matin-là. … J’ai entendu ces cris affreux – ‘Face vers le bas!’ – et c’était tout. À partir de ce jour, une nouvelle vie a commencé pour nous », se souvient sa mère, Natalya Krivtsova, dans une interview.

L’un des officiers tenait un énorme marteau de forgeron et Olesya avait peur qu’il ne frappe son mari avec, a déclaré sa mère. Plus tard, sur le chemin de la gare, un officier a dit à Olesya que le marteau était un “bonjour de Wagner”, le groupe de mercenaires obscurs dirigé par le dirigeant d’entreprise lié au Kremlin, Yevgeniy Prigozhin, qui a envoyé l’armée privée combattre en Ukraine aux côtés de la Russie. militaire.

Le marteau est devenu un étrange symbole de Wagner après qu’une chaîne Telegram affiliée au groupe a publié une vidéo qui semblait montrer l’exécution de Yevgeny Nuzhin, un condamné pour meurtre de 55 ans qui a été libéré de prison pour combattre en Ukraine. Nuzhin a été tué avec un marteau après avoir abandonné le groupe de mercenaires.

Un ancien commandant du groupe russe Wagner demande l’asile, selon la Norvège

Dans le cas de Krivtsova, un juge du tribunal régional de Primorsky a d’abord décidé de limiter ses communications mais s’est prononcé contre la restriction de ses mouvements, malgré les fortes demandes du parquet. Mais quelques jours plus tard, Krivtsova a été placée sur une liste de personnes recherchées et détenue à nouveau.

Les détails de sa deuxième détention sont troubles.

Selon sa mère, les enquêteurs ont accusé Olesya d’avoir acheté des billets «vers les frontières russes» et donc d’avoir violé les restrictions imposées, même si son passeport a été endommagé quelques semaines plus tôt, le rendant invalide pour voyager en vertu de la réglementation russe. La famille de Krivtsova pense qu’elle a été piégé par des agents des forces de l’ordre mécontents de la décision initialement indulgente du tribunal.

Krivtsova a maintenant été placée en résidence surveillée et attend son procès pour des accusations pouvant entraîner une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans pour ses commentaires en ligne critiquant la guerre.

Aux yeux des autorités russes, ces messages constituaient une récidive de l’étudiant. Au printemps, Krivtsova a affiché des affiches anti-guerre sur la place de la ville et a été condamnée à une amende de 450 dollars pour avoir publiquement “discrédité les forces armées russes”.

Une récidive entraîne généralement une enquête criminelle et une peine de prison.

Pour l’instant, il lui est interdit d’aller en ligne ou de parler au téléphone, et sa désignation de terroriste signifie que ses comptes bancaires sont bloqués et qu’il lui est interdit de dépenser plus de 145 dollars par mois pour ses besoins de base.

Sur des photos partagées par sa mère et dans un reportage vidéo par un média local 29.RU, Krivtsova arbore un collier de perles portant l’inscription « sous le pied du major », une référence rebelle à une chanson du groupe de punk rock soviétique Grazhdanskaya Oborona. Un bracelet de suivi est attaché à sa cheville, juxtaposé à un tatouage d’araignée ressemblant étrangement au président Vladimir Poutine.

“Le 24 février, j’étais terrifiée”, a déclaré Krivtsova à 29.RU, ajoutant qu’elle était pacifiste. “J’avais l’impression d’être dans une sorte de film, de le regarder de côté.”

“J’ai toujours pensé que c’était comme avec la mort – vous ne pensez pas que cela vous arrivera”, a-t-elle déclaré. “Donc, en écrivant ces messages ou en montrant quelque chose à qui que ce soit, je ne pensais pas que je serais jugé pour cela.”

Krivtsova est née à Belgorod, une ville près de la frontière russo-ukrainienne qui sert maintenant de l’un des principaux lieux de rassemblement pour l’invasion de la Russie. Elle y a rendu visite à sa famille élargie en été et a déclaré que l’atmosphère de la zone de guerre l’avait secouée.

L’invasion “est une tragédie pour elle, toute notre famille, nos amis”, a déclaré la mère de Krivtsova.

Les deux camarades de classe qui auraient dénoncé Krivtsova, Roman Guseinov et Vladimir Sergeev, qui ont été cités comme témoins dans l’affaire, étaient apparemment mécontents du contenu anti-guerre de Krivtsova sur les réseaux sociaux, y compris des instructions devenues virales sur la façon dont les soldats russes mobilisés peuvent faire défection et être capturés. par les Ukrainiens pour éviter les combats.

Défenseurs de la démocratie et aspirants Rambo : les combattants étrangers volontaires de l’Ukraine

“Ce n’est qu’un acte illégal, donc je considère que c’est nécessaire pour nous de dire cela. C’est en plus de savoir ce qu’ils font à nos gars en captivité », a écrit un étudiant dans le petit groupe de discussion sur Telegram en référence au message de Krivtsova, selon des messages partagés par les médias locaux et vérifiés par Natalya Krivtsova.

“La délation est le devoir d’un patriote”, a répondu un deuxième étudiant. “Mieux encore, [if there is] couverture médiatique. L’intimidation fera tout mieux que le ministère de l’Intérieur.

Guseinov et Sergeev ont fermé leurs comptes sur les réseaux sociaux et n’ont pas pu être joints pour commenter.

Le média russe SOTA a rapporté qu’un administrateur de l’école avait soumis un témoignage mettant en cause le caractère de Krivtsova, affirmant qu’elle était “peu motivée” et “manque souvent les cours sans bonne raison”.

Natalya Krivtsova a nié que sa fille était une mauvaise élève.

« Il y a des opinions différentes parmi les gens de l’université. Je ne pense pas que ce soit si grave… mais c’était tellement dégoûtant d’entendre cela au tribunal », a déclaré Natalya. Elle a comparé le témoignage du réalisateur aux répressions de l’ère stalinienne qui reposaient sur des délations. “Vous êtes assis là et pensez, vraiment, qu’est-ce que c’est, 1936?”

En septembre, les étudiants de la Northern Federal University a rejoint un rassemblement dans toute la ville, orné du symbole pro-guerre Z, pour exprimer son soutien aux référendums organisés par Moscou dans le but de justifier l’annexion illégale de quatre régions de l’est de l’Ukraine.

Poutine a secrètement gracié des condamnés recrutés par Wagner pour combattre en Ukraine

Krivtsova a déposé une plainte contre Novikov du Parti communiste, l’accusant de diffamation. Elle a également déposé des plaintes contre les agents des forces de l’ordre qui, selon elle, ont falsifié des preuves et l’ont faussement accusée d’avoir tenté d’échapper aux autorités.

“C’est Olesya en un mot”, a déclaré sa mère. “Elle a un sens aigu de la justice.”

Krivtsova et sa mère sont sceptiques quant à la possibilité d’un acquittement dans son affaire, mais toutes deux se préparent à se battre devant le tribunal.

« Elle est préparée à tout développement ; elle se rend compte qu’elle pourrait se retrouver dans un centre de détention provisoire puis en prison », a déclaré Natalya Krivtsova. “Nous espérons vivement que cela n’arrivera toujours pas. … Beaucoup de gens nous soutiennent, et d’une manière ou d’une autre, peut-être que quelqu’un nous entendra.

Guerre en Ukraine : ce que vous devez savoir Le dernier: La Russie a affirmé vendredi avoir pris le contrôle de Soledar, une ville minière très disputée dans l’est de l’Ukraine où les combats ont fait rage ces derniers jours, mais un responsable militaire ukrainien a soutenu que la bataille n’était pas encore terminée. Le pari de la Russie : Le Post a examiné la voie de la guerre en Ukraine et les efforts occidentaux pour s’unir pour contrecarrer les plans du Kremlin, à travers des entretiens approfondis avec plus de trois douzaines de hauts responsables américains, ukrainiens, européens et de l’OTAN. Photos: Les photographes du Washington Post sont sur le terrain depuis le début de la guerre. Voici quelques-uns de leurs travaux les plus puissants. Comment vous pouvez aider : Voici comment ceux aux États-Unis peuvent soutenir le peuple ukrainien ainsi que ce que les gens du monde entier ont fait don. Lisez notre couverture complète de la Guerre Russie-Ukraine. Es-tu sur Telegram ? Abonnez-vous à notre chaîne pour les mises à jour et la vidéo exclusive.