Après que Salman Khan ait révélé qu’Arpita Khan Sharma avait été testé positif au COVID-19, ce dernier a déclaré «  s’être complètement rétabli  »

La sœur de la superstar Salman Khan, Arpita Khan Sharma, a confirmé lundi 10 mai qu’elle avait été testée positive au COVID-19 début avril 2021. Arpita s’est rendue sur son Instagram pour annoncer la nouvelle et a également déclaré qu’elle était maintenant complètement rétablie.

«J’ai été testé positif au Covid-19 au début du mois d’avril 2021, mais j’étais asymptomatique. J’ai suivi toutes les directives et tous les protocoles et, heureusement, avec la grâce de Dieu, je me suis complètement rétabli et je me porte bien depuis. Être prudent. Reste fort. Restez positif », a écrit Arpita dans son message.

Pendant ce temps, Salman Khan, qui se prépare pour la sortie de son film très attendu « Radhe: Your Most Wanted Bhai », a révélé lors d’une table ronde de journalistes lundi que ses sœurs, Arpita Khan Sharma et Alvira Khan Agnihotri avaient été testées positives pour le roman. coronavirus.

Il a dit: « Arpita et Alvira ont été testés positifs, mais ils ne présentaient aucun symptôme. » Salman a ajouté qu’ils sont sur la voie du rétablissement et qu’ils se portent bien à l’heure actuelle.

Au cours de l’interaction, l’acteur a également révélé que si ses deux parents – Salim et Salma Khan – ont reçu les deux doses de vaccination, il doit faire le deuxième vaccin. Il a également exhorté les citoyens à se faire vacciner et à prendre les précautions nécessaires et à rester en sécurité tout en ajoutant que la deuxième vague de COVID est « très dangereuse ».

La sœur de Salman, Arpita Khan, 31 ans, a épousé Ayush Sharma en 2014, qui a ensuite fait ses débuts en tant qu’acteur avec le film 2018 « Loveyatri ». Ayush sera ensuite vu dans le starter de Salman Khan ‘Antim: The Final Truth. Alors qu’Alvira, 51 ans, qui est une créatrice de costumes bien connue, a épousé l’acteur Atul Agnihotri en 1996.