Après que Ranveer Singh ait été réservé pour une séance photo nue, Shilpa Shetty fait enfin face au VERDICT de son affaire d’obscénité de 15 ans avec Richard Gere

Ranveer Singh a fait la une des journaux comme lui seul peut le faire ici, là et partout pour s’être déshabillé jusqu’à son costume d’anniversaire pour une récente séance photo dans un magazine papier. Ranveer SinghLa séance photo d’un magazine de nudité esthétiquement réalisée et brûlante, qui a fait surface récemment, a fait l’objet de discussions partout, avec un FIR désormais inutilement enregistré contre la star, citant l’obscénité et étant insensible aux femmes bizarres, n’est-ce pas ? Eh bien, ce n’est pas le premier cas bizarre d’obscénité enregistré contre un acteur de Bollywood par des gens qui ne pouvaient tout simplement pas s’occuper de leurs affaires. Rafraîchissons ta mémoire à l’heure Shilpa Shetty a été réservé il y a 15 ans.

Quand Shilpa Shetty a été réservée pour que Richard Gere l’embrasse

En 2007, Richard Gere avait tenu et embrassé Shilpa Shetty pendant une durée considérable d’un programme de sensibilisation au sida en Inde. Sans surprise étant donné l’état de notre société, qui n’a guère changé, cela a créé une fureur inutile et des reportages de divertissement ont fait surface sur une affaire a été enregistrée contre l’actrice à la fois au Rajasthan et à Ghaziabad pour diffusion d’obscénité, alors que, ironiquement, Shilpa était à la réception. fin dudit baiser, et si quelqu’un avait quelque chose à faire pour déposer une plainte, ce serait elle, pas qu’elle le veuille. Plus tard, la Cour suprême a accordé sa demande de transfert des affaires à Mumbai.

Verdict dans l’affaire d’obscénité de Shilpa Shetty après 15 ans

Eh bien, 15 ans après que l’affaire inutile a été enregistrée pour la première fois contre Shilpa Shetty, le magistrat métropolitain est enfin arrivé à son verdict, acquittant l’actrice de toutes les accusations, donc un autre spectacle de cirque et une perte de temps judiciaire précieux a pris fin très tardivement. Croisons les doigts pour que Ranveer Singh soit beaucoup plus tôt que cela et avec un résultat positif justifiable. J’espère qu’un jour ces lois archaïques sur l’obscénité de notre pays seront également supprimées.