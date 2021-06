Après que Pearl V Puri ait rompu le silence, Divya Khosla Kumar le soutient à nouveau et dit que « des gens sans vergogne ont fait de vous un bouc émissaire »

Lundi, la star de la télévision Pearl V Puri, accusée d’avoir violé une mineure, a rompu le silence sur les allégations portées contre lui. Niant les allégations dans une publication Instagram, Pearl V Puri a expliqué comment sa vie avait basculé au cours des derniers mois. Pearl a écrit sur les deux semaines exténuantes et l’a qualifié de cauchemar et a écrit qu’il avait confiance en la loi et en Dieu. Il a également remercié ses sympathisants de s’être battus et de s’être battus pour lui.

Pearl a été libéré sous caution le 15 juin 2021.

Peu de temps après que Pearl ait partagé la note sur Instagram, plusieurs célébrités se sont rendues dans la section des commentaires pour montrer leur solidarité et étendre leur soutien à l’acteur, un peu comme elles l’avaient fait lorsqu’il a été arrêté le 6 juin.

Parmi les nombreuses célébrités qui ont exprimé leur soutien à Pearl se trouvait l’acteur-producteur et réalisateur Divya Khosla Kumar. Et ainsi, lorsque Pearl a publié une déclaration lundi, Divya a laissé un long commentaire sur son message lui demandant de faire confiance à la justice et d’avoir espoir.

Divya a écrit: « Pearl, nous savons tous quelle est la vérité et comment ces personnes sans vergogne ont fait de vous un bouc émissaire dans leurs affaires personnelles … J’espère vraiment que vous obtiendrez justice au plus tôt (sic). »

Plus tôt, Divya avait affirmé que le père de la victime utilisait l’acteur dans la bataille pour la garde de son enfant avec son ex-femme.

Pour les non-versés, Pearl dans sa note a déclaré: « La vie a sa propre façon de tester les gens! J’ai perdu ma Nani ma il y a quelques mois, puis le 17e jour, j’ai perdu mon père, après que ma mère a reçu un diagnostic de cancer et puis cette horrible accusation. Les deux dernières semaines ont été épuisantes pour moi comme un cauchemar. Du jour au lendemain, j’ai eu l’impression d’être un criminel. Tout cela au milieu du traitement contre le cancer de ma mère, a brisé mon sentiment de sécurité, me faisant se sentir impuissant. »

Puri a ajouté: « Je suis toujours engourdi … mais j’ai senti qu’il était temps de tendre la main à mes amis, fans et sympathisants qui m’ont comblé de leur amour, de leur soutien et de leur inquiétude. Merci de garder confiance en moi et moi Je crois fermement en ‘Satyamev Jayate’. J’ai confiance en la loi, en la justice de mon pays et en Dieu là-haut.

Il a sous-titré son message en déclarant: « Je me sens béni d’avoir chacun de vous, merci d’être ma plus grande force #teampvp. »

Pearl a réservé en vertu des sections 376 AB (Punition pour le viol d’une femme de moins de 12 ans) du Code pénal indien et des sections 4, 8, 12, 19 et 21 de la Loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO), 2012, après que le père de la victime eut porté plainte contre lui.