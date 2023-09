Après que Pathaan et Jawan aient élevé la barre, la star de Tiger 3, Salman Khan, dit que 100 crores ne veulent plus rien dire

Shah Rukh Khanle nouveau film Jawan gagne les cœurs au box-office et franchira bientôt la barre des Rs 1000 crore dans le monde. Et maintenant que Jawan est sorti, les cinéphiles et Salman Khan les fans attendent tous avec impatience et se préparent pour le film d’action le plus attendu Tigre 3. Salman a récemment assisté au lancement de la bande-annonce de Gippy Grewalle nouveau film à venir Maujaan Salut Maujaan. Et lors de l’événement, Salman a rejeté la barre des 100 crores de roupies pour les films.

Salman Khan dit que la barre des Rs 100 crore est désormais le plus bas

Eh bien, en voyant le succès de films comme Pathaan, Tu Jhoothi ​​Main Makkaar, Zara Hatke Zara Bachke, Gadar 2, Geôlier et la récente libération de Shah Rukh Khan, Jawan, il semblerait que les films reprennent du service. Même Salman est d’accord. Salman Khan est l’affiche des films qui rapportent Rs 100 crore. La superstar a été interrogée sur les films punjabi qui rapportaient également Rs 100 crores au box-office ces jours-ci. Salman dit: « Je pense que la barre des 100 crores de roupies va être un plancher maintenant », tout en ajoutant que chaque film devrait désormais viser à gagner 400 crores de roupies, 500 crores et 600 crores et plus.

Salman partage toutes les industries, le Pendjabi, l’Hindi et d’autres peuvent faire ce genre d’affaires. Il s’est également réjoui du fait que les films marathi faisaient un chiffre d’affaires de Rs 100 crore, ajoutant que les gens regardent maintenant des films dans les cinémas. Le Kisi Ka Bhai Kisi Jaan l’acteur affirme que Rs 100 crore n’est plus une référence. Gippy Grewal s’est réjoui de la déclaration de Salman et a ressenti un regain de confiance à cause de cela. Salman a plaisanté sur sa prédiction selon laquelle ses propres films ne fonctionneraient plus.

« Je pense que la barre des 100cr va être un plancher maintenant. Chaque film devrait viser 400, 500, 600cr maintenant. 100cr n’est plus une référence » – #Salman Khan au lancement de Maujaan Hi Maujaan Trailer. #Tigre3pic.twitter.com/NAII0TqvGJ MASSE (@Freak4Salman) 21 septembre 2023

Le niveau d’enthousiasme des fans pour Tigre 3 augmenté

En voyant Salman Khan parler d’une nouvelle référence dans l’industrie du divertissement, le niveau d’enthousiasme de ses fans pour Tigre 3La sortie de a atténué à un autre niveau. Le nouveau film à venir est l’un des plus attendus et sortira pendant Diwali. Ils sont très confiants dans le fait que Tigre 3 dépassera facilement la barre des Rs 1000 crore. Depuis le début de l’année, les fans sont à la mode et s’extasient sur Tigre 3 en ligne. Récemment, l’acteur a également partagé les affiches de Tigre 3.

Nouveau film Tigre 3 détails

Tigre 3 est réalisé par Maneesh Sharma. Le film a Emraan Hashmi comme antagoniste. Katrina Kaif reviendra en tant que meilleure moitié de Salman des deux versements précédents. Tigre 3 sortira en hindi, tamoul et telugu.