Après que Nisha Rawal ait accusé Karan Mehra d’avoir une liaison extraconjugale, sa conversation avec sa co-star Himanshi Parashar devient VIRALE

Karan Mehra, qui est devenu célèbre avec la série télévisée « Yeh Rishta Kya Kehlata Hai », a fait la une des journaux ces derniers temps pour toutes les mauvaises raisons.

Après que sa femme, Nisha Rawal ait récemment déposé une plainte pour violence domestique contre lui, et qu’il ait été libéré sous caution quelques heures après son arrestation, Karan et sa femme ont porté des accusations l’un contre l’autre. En fait, Nisha a même convoqué une conférence de presse pour présenter sa version des faits. Karan a également parlé à plusieurs médias pour faire entendre sa voix sur ce qui s’est passé entre Nisha et lui.

Alors que Karan Mehra a révélé que Nisha souffrait de trouble bipolaire, ce qu’elle a ensuite accepté, cette dernière a accusé Karan d’avoir une liaison extraconjugale.

Au milieu de ces graves accusations d’adultère, des photos de Karan Mehra et de sa co-vedette de « Mawaan Thandiyan Chawan » Himanshi Parashar sont devenues virales sur Internet. Non seulement cela, une courte conversation Instagram que Karan a laissée sur l’une des vidéos partagées par Himashi a attiré l’attention des internautes.

Partageant la vidéo qui semble être une scène de la série, Himanshi a écrit : « Karan dit que je suis une personne terre-à-terre @realkaranmehra je sais que c’est nul. #bts @maavanthandianchaavan @zeepunjabi_off. » En réponse à cela, Karan a écrit : » J’avais dit » Itna bhi nahi girna chahiye ki aap zameen pe aa jao » Moment mignon et prise de vue amusante avec vous « . En réponse, Himanshi a écrit : « apke liye hum kahi bhi gir jaynge karan ji ».

Maintenant, cette conversation entre Karan et Himanshi a pris d’assaut le monde des médias sociaux après que Nisha l’ait accusé d’avoir une liaison.

Pendant ce temps, Karan a déclaré à une agence de presse : « Je sens que mon fils n’est plus en sécurité avec Nisha. Plus tôt, j’ai décidé avec joie de laisser Kavish vivre avec Nisha mais maintenant je ne sais vraiment pas. Je ne veux pas que mon enfant touché. Je suis vraiment inquiet pour lui. C’est navrant de voir ce qui se passe. »

Pour les inconnus, Nisha aurait déclaré que Karan l’avait poussée contre un mur et s’était blessée à la tête. Niant de telles allégations, Karan a déclaré à ANI : » Nisha a menti. Je n’ai jamais essayé de lui faire du mal de quelque manière que ce soit. En parlant de l’incident de violence domestique, c’est un gros mensonge. En fait, elle a fait irruption dans ma chambre pendant que je parlais à ma mère par téléphone. Tout d’un coup, elle a commencé à maltraiter ma famille et moi. Elle m’a même craché dessus. Quand je lui ai dit de ne pas cracher, elle a dit : « ab dekho kya hota » (voir maintenant ce qui se passe), et la seconde suivante, elle s’est cogné la tête contre un mur. » « Elle est sortie de la pièce et a dit à son frère, Rohit, que je l’avais frappée. Voyant du sang sur le visage de Nisha, Rohit s’est mis en colère et m’a giflé », a ajouté Karan.

« J’ai essayé d’empêcher Rohit de me frapper. J’ai commencé à me défendre. Je lui ai demandé de regarder les images des caméras qui sont installées chez nous. Quand j’ai vérifié les caméras, elles étaient déjà éteintes. Nisha et son frère ont alors immédiatement commencé à enregistrer toutes les vidéos de la blessure qu’elle a subie après s’être cogné la tête contre le mur », a-t-il ajouté.

Les nouvelles concernant les problèmes dans la vie conjugale de Karan et Nisha ont sans aucun doute laissé tout le monde sous le choc. Parlant davantage de sa relation avec Nisha, Karan a révélé que les deux n’étaient pas en bons termes l’un avec l’autre depuis près de trois ans, et en mars 2021, ils ont décidé de se séparer.