Après que Mike Johnson a avancé le programme d’aide à Israël, les liquidités de l’AIPAC ont afflué

L’Israël américain Le Comité des affaires publiques, ou AIPAC, a fait don d’environ 95 000 $ au représentant Mike Johnson, R-La., en novembre, selon l’analyse de The Intercept sur Dossiers de la Commission électorale fédérale. Le groupe de pression pro-israélien était le principal donateur de Johnson en 2023, versant de l’argent dans ses caisses de campagne juste après qu’il ait dirigé l’adoption d’un programme d’aide de 14 milliards de dollars à Israël.

Le comité d’action politique de l’AIPAC a fait don d’un total de 104 000 dollars à Johnson l’année dernière, la majorité des paiements ayant été effectués depuis le début de la guerre à Gaza et après que Johnson a été élu président de la Chambre des représentants fin octobre. Cela représente plus de quatre fois les quelque 25 000 $ que le groupe a donnés lors de sa dernière campagne au Congrès, alors qu’il était également son principal donateur, comme l’avait précédemment rapporté The Intercept.

L’AIPAC est un acteur majeur du pouvoir au Capitole, où elle donne de l’argent aux législateurs des deux principaux partis politiques afin de préserver ou de renforcer les politiques pro-israéliennes. Ces dernières années, le groupe est devenu un acteur plus partisan, se tournant vers les critiques démocrates d’Israël. Il a recruté les principaux challengers des membres progressistes du Congrès et a lancé un super PAC, le Projet Démocratie Uniegrâce auquel il a dépensé des millions de dollars pour aider à vaincre les candidats démocrates qui expriment leur inquiétude ou leur soutien au peuple palestinien de quelque manière que ce soit.

James Zogby, fondateur et président de l’Arab American Institute, a déclaré que les contributions électorales du groupe avaient deux objectifs : « récompenser les candidats qui votent dans leur sens » et comme « un gourdin utilisé pour maintenir les gens dans la file », citant le passé de l’AIPAC. attaquer les publicités contre Le sénateur Bernie Sandersle représentant Summer Lee, et Représentant Jamaal Bowman.

Stephen Walt, co-auteur de « Le lobby israélien et la politique étrangère américaine », a déclaré à The Intercept que la politique américaine à l’égard du Moyen-Orient est la question de politique étrangère sur laquelle les groupes de pression ont le plus d’influence. “En termes de politique étrangère, c’est probablement le domaine sur lequel l’argent en politique a eu le plus grand effet négatif”, a déclaré Walt, professeur de relations internationales à la Harvard Kennedy School.

L’AIPAC et Johnson n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Selon le Enregistrements FEC, Johnson a reçu plusieurs petits dons de l’AIPAC fin octobre, allant de 10 $ à 500 $ pièce. Ces dons ont cependant considérablement augmenté le mois suivant, lorsque Johnson a reçu un total de 71 paiements allant jusqu’à 5 000 $ chacun, du 5 novembre au 29 novembre.

L’afflux de liquidités est intervenu peu de temps après que Johnson, alors nouveau président, ait pris la tête de la Chambre. passage d’un programme d’aide de 14 milliards de dollars à Israël – une proposition qu’il s’est battu pour accélérer en séparant le projet de loi des dizaines de milliards d’aide destinés à l’Ukraine et en utilisant les fonds de l’IRS pour le financer. Une fois le projet de loi adopté par la Chambre, Johnson a exhorté le Sénat à l’approuver le plus rapidement possible.

« Il s’agit d’une aide nécessaire et cruciale alors qu’Israël se bat pour son droit à exister », a-t-il déclaré. dit.



L’AIPAC avait également fortement soutenu l’envoi d’une aide supplémentaire à Israël. Fin octobre tweeter, le groupe a décrit le projet de loi comme un effort visant à « financer entièrement l’assistance sécuritaire essentielle à Israël ». Début novembre, le groupe législateurs ciblés qui ont exprimé leur opposition à l’aide à l’armée israélienne ou ont fait prendre conscience de la crise humanitaire croissante à Gaza.

Johnson, un fervent partisan d’Israël, a débuté son mandat en récit lors de la conférence de la Coalition Juive Républicaine à Las Vegas, que « Dieu n’en a pas encore fini avec l’Amérique, et je sais qu’il n’en a pas fini avec Israël ». Dans le même discours, il a déclaré que la solidarité de l’escouade avec le peuple palestinien reflétait « une tendance alarmante à l’antisémitisme », avant de poursuivre : citation antisémite de renom et philosophe britannique GK Chesterton.

Lors d’un voyage en Israël en 2020, parrainé par un mystérieuse organisation à but non lucratif appelée la 12Tribe Films Foundation, Johnson a également revendiqué qu’il n’est « pas vrai » que les Palestiniens « sont opprimés dans ces régions et mènent des vies terribles », ajoutant : « nous n’avons rien vu de tout cela ». Lors de son voyage, Johnson a visité la ville de Cisjordanie Hébronlequel est notoirement séparé et abrite des centaines de colons israéliens. Son premier voyage en Israël, en 2017, a été financé par l’American Israel Education Foundation – l’organisation sœur de l’AIPAC dont les délégations en Israël sont considérées comme un rite de passage au Congrès.

Même si un nombre croissant de démocrates sont prêts à s’opposer au consensus pro-israélien de Washington et à rejeter l’influence de l’AIPAC, ils restent largement sous-financés. « La clé est qu’il n’existe pas de groupes comparables de l’autre côté », a déclaré Walt. « Il n’existe aucun ensemble de comités d’action politique pro-palestiniens ou arabo-américains dotés des mêmes ressources. »