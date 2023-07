Après que mes fils aient été pris dans la violence des transports en commun de Toronto, j’ai réalisé que je ne pouvais pas toujours les protéger

Cette pièce à la première personne a été écrite par Shilpashree Jagannathan, une journaliste indépendante qui vit à Toronto. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

C’était un lundi matin typique. Presque.

Mes enfants étaient assis au comptoir du petit-déjeuner alors qu’ils se préparaient pour l’école d’été, cependant, il y avait un silence inhabituel dans l’air. Sans hésitation, j’ai commencé à m’adresser à l’éléphant dans la pièce.

La conversation que nous avons eue tournait autour de la façon de rester en sécurité au cas où ils se retrouveraient dans une situation dangereuse. Ce n’était pas la première fois que nous parlions de sécurité, mais cette fois, c’était différent.

Quelques jours auparavant, mes garçons avaient vécu de première main le chaos et la peur qui avaient éclaté après qu’un passager ait été poignardé dans le métro de Toronto. L’incident s’est produit dangereusement près de chez nous, à l’intérieur de la gare d’Eglinton, au cœur du centre-ville de Toronto. Cette proximité a rendu la situation encore plus troublante pour nous tous.

Mes enfants étaient dans un train qui se dirigeait vers Eglinton. Heureusement, leur train ne s’est pas arrêté là et pour cela, le conducteur a occupé la première place dans l’entrée du 6 juillet dans mon journal de gratitude.

« Je vais être en retard, maman ! Le train ne s’est pas arrêté à la gare d’Eglinton à cause d’un incident de sécurité », a déclaré mon fils de 13 ans lorsqu’il m’a appelé.

Je pouvais sentir la peur et la confusion dans sa voix et, alors qu’il parlait, j’ai commencé à remarquer le son des sirènes au loin. À ce moment-là, je ne savais pas s’il s’agissait de voitures de police ni où elles allaient. À la minute où j’ai compris qu’ils se dirigeaient tous vers la gare d’Eglinton, mon cœur s’est mis à battre la chamade d’inquiétude et de peur. Nous avons appris plus tard que mon fils aîné, avec un calme au-delà de son âge, était descendu à la station suivante en tenant fermement la main de son frère de 10 ans pour ne pas le perdre dans la foule.

Les fils de Jagannathan, âgés de 13 et 10 ans, devaient descendre à la gare d’Eglinton lorsque la Toronto Transit Commission a ordonné aux conducteurs de contourner la gare. (Laura Pedersen/CBC)

Bientôt, il m’a rappelé. Les bus étaient bondés et il a dit qu’il avait peur de monter. Je l’ai trouvé inhabituel, compte tenu de son aisance avec les transports en commun. Ensuite, deux chauffeurs Uber que j’avais réservés ont refusé de les conduire. À ce moment, mon partenaire est intervenu, prenant les huit minutes les plus longues de notre vie alors qu’il conduisait pour les récupérer.

Une fois en sécurité dans la voiture, j’ai appris que mon fils aîné s’était mis à pleurer. Il a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude, demandant : « Et si j’avais perdu mon frère dans la foule ?

Bien qu’une arrestation ait été effectuée, l’impact émotionnel a persisté au sein de notre famille pendant des jours et pendant de nombreuses nuits blanches. Les questions obsédantes – « Et s’ils avaient été dans l’autre train? Et si le coup de couteau s’était produit dans le leur? » – rejoué dans ma tête.

Le lendemain, mes enfants ont pris la décision de rester à la maison et d’éviter d’aller en colonie de vacances. Mais il fallait avancer.

Mes enfants dépendent du transport en commun et l’utilisent tous les jours. Je suis fier de leur indépendance et de leur amour pour les trains.

Au petit-déjeuner du lundi matin, alors qu’ils mangeaient leurs plats fraîchement préparés dose – une crêpe salée qui est un plat de petit-déjeuner de base chez les Indiens du Sud – nous avons de nouveau passé en revue les consignes de sécurité.

J’ai mis l’accent sur le fait de rester vigilant et conscient de leur environnement, de maintenir une distance de sécurité par rapport au bord de la plate-forme, d’apprendre les issues de secours et de ne pas hésiter à demander l’aide du personnel ou de la sécurité. En cas de situation dangereuse, je leur ai demandé de se serrer les coudes, de m’appeler immédiatement et de noter l’endroit pour me faire savoir où ils se trouvent.

Le cœur très lourd, j’ai ajouté qu’en cas de coups de feu, ils devaient immédiatement se mettre à l’abri.

Contrairement à leur moi bavard, mes fils écoutaient sans interruption. Après un silence inconfortable, mon fils cadet a pris la parole. « Maman, je comprends comment éviter les bagarres avec les gens. Mais comment puis-je me protéger des actes de violence aléatoires où les gens sont ciblés sans raison ? » Je me suis retrouvé sans voix.

Les fils de Jagannathan, illustrés ci-dessus, utilisent régulièrement le système de transport en commun de la ville pour se déplacer. Bien qu’elle s’inquiète pour leur sécurité, elle dit qu’elle s’est assurée de leur fournir des stratégies pour rester en sécurité. (Rajeev Bindiganavale Ramagopal)

Comment puis-je expliquer pourquoi il y a eu une fusillade, apparemment non provoquée, près du bureau de son père au centre-ville de Toronto le lendemain? Ou une autre fusillade près de Bloor et Yonge tôt le matin du même jour.

Nous avons déménagé au Canada il y a quelques années et avons choisi une maison près de la gare d’Eglinton. Nous avions entendu dire qu’il avait un faible taux de criminalité et des transports en commun pratiques, mais par-dessus tout, nous aimons l’agitation de la communauté.

Être témoin de tels événements se dérouler dans ma propre arrière-cour m’a rappelé brutalement que la sécurité ne peut jamais être tenue pour acquise.

En tant que mère, j’ai toujours été fière de trouver l’équilibre entre être un parent hélicoptère et un parent non interventionniste. Mais cela avait rompu ce délicat équilibre.

La prise de conscience que je ne serais pas toujours là pour les protéger m’a jeté dans des montagnes russes émotionnelles. J’aurais aimé pouvoir les ramener à la sécurité de mon ventre, les protégeant de la violence et des effusions de sang.

Au lendemain de cette expérience, j’ai appris à apprécier encore plus le simple fait de partager le petit-déjeuner ensemble.

Ne vous méprenez pas, j’ai toujours le cœur lourd. Mais je vais chérir les moments que j’ai avec ma famille et célébrer mes fils et leur indépendance croissante.