Après que Matt Hancock t’a quitté Martha, il est maintenant temps pour toi de briller

Chérie Marthe.

Un peu plus d’une semaine s’est écoulée depuis que ce journal a annoncé la nouvelle de l’infidélité, de l’hypocrisie et du supposé copinage de votre mari. Mais je suppose que pour vous, le temps a marché à un rythme beaucoup plus lent.

L’épouse de Matt Hancock, Martha, vue devant la maison familiale à Londres la semaine dernière Crédit : Reuters

Vous devez vous sentir comme si vous pataugeiez dans la mélasse, en vous demandant si vous surmonterez un jour le choc et le chagrin. Et pendant tout ce temps, vous devez jongler avec les bairns et essayer de garder un visage décent afin que leur vie ne soit pas davantage perturbée.

Je suis sûr que vous avez voulu attraper le rosé à 9h à plus d’une occasion ; été tenté de briser les cadres photos documentant ce que vous pensiez être votre mariage heureux ; et se sentait enclin à coudre des épluchures de crevettes dans les ourlets de son pantalon de travail.

Je compatis. Mais aussi je m’insurge contre ce besoin de faire beau au monde extérieur, alors qu’à l’intérieur tu t’effondres, plein de rage et brûlant de jalousie.

Maintes et maintes fois, je vois des femmes dans cette position debout aux côtés de leur homme, devant les protéger de la honte et ne pas se comporter comme elles le ressentent vraiment.

Un mot à l’oreille, Martha : j’aimerais te voir sortir en courant nue de la maison familiale, criant les mots à la Macarena, portant la moitié de sa garde-robe et d’énormes ciseaux, l’entrejambe découpée de tout son pantalon.

Le Sun a annoncé la nouvelle que Matt Hancock avait une liaison avec son assistant avec cette photo Crédit : LE SOLEIL

SEXE INCROYABLE

J’aimerais que tu invites tes meilleures copines et que tu te moques absolument (j’apporterai le rhum) et ensuite je veux que tu enfiles une chemise d’Angleterre et que tu chantes à tue-tête que « Le football rentre à la maison mais Miniature Matt est pas. . . ”.

Je veux voir votre profil sur l’application de rencontres Hinge – je peux vous aider avec cela.

Je vous aiderai également à créer votre propre page OnlyFans pour montrer à votre petit imbécile de mari que vous n’êtes pas la femme terne et prévisible pour laquelle il vous a pris.

Mais plus important encore, je veux que la vraie Martha Hancock sache que même si tout cela ressemble à la fin du monde et que vous n’avez aucune idée de comment vous allez même passer la journée avec trois visages d’enfants qui vous regardent pour se rassurer, c’est le début de quelque chose de vraiment incroyable.

La vie est sur le point de commencer. Vous allez traverser le gâchis que votre mari vous a laissé et ensuite vous allez briller.

Et cette nouvelle vie va vous fournir le sexe le plus incroyable que vous ayez jamais eu – et plus que vous n’auriez jamais pu espérer avec le petit Tom Thumb Hancock qui, d’après son langage corporel, donne l’impression que le sexe a toujours été fait dans un façon couleur par numéros.

Les personnes qui écartent les femmes de plus de 40 ans ont tort de le faire. C’est à ce moment que la vie de nombreuses femmes commence vraiment. Vous aurez du temps loin des enfants car vous pouvez les charger sur Matt et sa Gina réticente et partir pour un week-end avec de nouveaux prétendants.

Je suis tellement excitée pour vous et je serai heureuse de vous guider vers votre nouvelle vie.

#GoMartha.