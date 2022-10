Après que l’ouragan Ian a quitté Cuba dans le noir, les manifestants sont descendus dans la rue

CNN

—



Les manifestants à Cuba qui sont descendus dans la rue après que l’ouragan Ian a endommagé le réseau électrique déjà défaillant de l’île pourraient faire face à des accusations criminelles, a déclaré samedi le bureau du procureur général de Cuba.

Dans une note publiée dans le journal du parti communiste de l’île, Granma, les procureurs ont déclaré qu’ils enquêtaient sur des cas d’incendie criminel et de vandalisme de biens publics, de fermetures de rues et “d’insultes aux fonctionnaires et aux forces de l’ordre”.

De plus, les parents de mineurs qui participent aux manifestations pourraient être accusés de mise en danger d’enfants, selon la note.

Les manifestations anti-gouvernementales sont généralement rapidement dispersées par la police à Cuba, mais après que l’ouragan Ian a aggravé les graves pénuries d’électricité de l’île, les Cubains de toute l’île sont descendus dans la rue pour se plaindre.

Après s’être formé dans le sud de la mer des Caraïbes, l’ouragan Ian a touché terre à la fin du mois dernier en tant qu’ouragan de catégorie 3 à Cuba, juste au sud-ouest de La Coloma, dans la province occidentale de Pinar del Rio.

Les vents violents et la pluie de l’ouragan ont fait au moins trois morts, selon les médias officiels, et coupé l’électricité de toute l’île.

Deux des décès sont survenus à Pinar del Rio, où une femme est morte après qu’un mur s’est effondré sur elle et un homme est mort après que son toit lui est tombé dessus, ont indiqué les médias officiels.

Le système électrique national, géré par l’État, a coupé l’électricité à La Havane pour éviter les électrocutions, les décès et les dommages matériels jusqu’à ce que le temps s’améliore. Mais les coupures de courant à l’échelle nationale ont été causées par la tempête et n’étaient pas prévues.

La tempête a exacerbé une crise économique qui sévit à Cuba, entraînant des pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments. Les pannes d’électricité à travers l’île ont été régulières tout l’été, ce qui a conduit à de rares manifestations dispersées contre le gouvernement. Ces protestations ont repris après que l’ouragan ait rendu la vie plus difficile aux Cubains déjà en difficulté.

Souvent la nuit, les manifestants dans les villes et les villages ont frappé sur des casseroles et des poêles, en colère contre les coupures de courant du gouvernement. Certains manifestants ont appelé au rétablissement du service électrique tandis que d’autres ont exigé que les dirigeants cubains se retirent.

Les récentes manifestations n’ont pas atteint l’ampleur de celles de juillet 2021, lorsque des milliers de Cubains sont descendus dans la rue pour exiger le changement, lors des plus grandes manifestations antigouvernementales depuis la révolution de 1959.

Après des jours de coupures de courant par le gouvernement l’année dernière, les habitants de la petite ville de San Antonio de los Baños ont perdu patience. Le 11 juillet 2021, ils sont descendus dans la rue dans un rare moment de dissidence publique sur l’île.

Les Cubains de tout le pays ont pu suivre en direct et voir en temps réel les manifestations qui se déroulaient à San Antonio de los Baños – et s’y joindre.

Presque immédiatement, des milliers d’autres Cubains ont manifesté. Certains se sont plaints du manque de nourriture et de médicaments, d’autres ont dénoncé des hauts fonctionnaires et ont réclamé de plus grandes libertés civiles. Les manifestations sans précédent se sont propagées aux petites villes et villages.

Alors que les responsables cubains ont longtemps blâmé les sanctions américaines pour les malheurs de l’île, les manifestants de l’été 2021 ont carrément fait rage contre leur propre gouvernement pour la détérioration de leurs conditions de vie.

Dans un discours à la télévision d’État, le président cubain Miguel Diaz-Canel a imputé les problèmes économiques de l’île aux sanctions américaines, a déclaré que les manifestations étaient le résultat d’une campagne de subversion dirigée de l’étranger et a appelé les Cubains fidèles à la révolution à reprendre la rue. . L’État a réprimé.

Les procureurs cubains ont déclaré cet été que près de 500 personnes avaient été reconnues coupables et condamnées en lien avec les manifestations, lors des plus grands procès de masse sur l’île depuis des décennies. Les peines de prison variaient entre quatre et 30 ans pour les crimes qui comprenaient la sédition.