Après que l’ISRO a partagé des images satellites de "Naufrage" Joshimath, un ordre bâillon

Un jour après qu’un rapport de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a révélé que le Joshimath d’Uttarakhand avait connu un naufrage rapide de 5,4 cm en seulement 12 jours, l’Autorité nationale de gestion des catastrophes a interdit aux institutions gouvernementales d’interagir avec les médias et de partager des données sur les réseaux sociaux concernant le sol. affaissement. Il a déclaré que les “propres interprétations” des données des organisations créent de la confusion.

“Il est observé que diverses institutions gouvernementales publient des données liées au sujet sur la plate-forme de médias sociaux, et qu’elles interagissent également avec les médias avec leur propre interprétation de la situation. Cela crée de la confusion non seulement parmi les résidents concernés mais aussi parmi les citoyens de le pays », indique la lettre de la NDMA, ajoutant que le problème a été mis en évidence lors d’une réunion présidée par le ministre de l’Intérieur de l’Union le 12 janvier.

Soulignant qu’un groupe d’experts a été formé pour évaluer l’affaissement du sol à Joshimath, l’agence de gestion des catastrophes a demandé à plusieurs institutions, dont l’ISRO, de “sensibiliser leur organisation” à cette question et de s’abstenir de publier quoi que ce soit sur les plateformes de médias sociaux jusqu’au rapport final. du groupe d’experts est libéré par celui-ci.

Des images satellites, prises par le satellite Cartosat-2S et publiées par le Centre national de télédétection de l’ISRO, ont montré que Joshimath a coulé de 5,4 cm entre le 27 décembre et le 8 janvier.

Le rapport, citant des témoins, indique que l’affaissement massif du sol s’est produit en raison “d’un événement d’affaissement rapide qui a été déclenché le 2 janvier 2023”.

Les bâtiments de Joshimath, considérée comme une ville sainte car c’est une porte d’entrée pour les sanctuaires hindous et sikhs, ont développé de profondes fissures en décembre de l’année dernière, déclenchant la panique et des opérations de sauvetage rapides. Environ 4 000 familles ont été évacuées à la suite d’une enquête par satellite.

Pendant des années, les écologistes et les habitants ont mis en garde contre la construction aveugle dans des villes sensibles comme Joshimath. Ignorant bon nombre de ces appels, le gouvernement a élargi les routes et construit des barrages et des centrales électriques, en plus de permettre aux hôtels et aux immeubles à plusieurs étages de proliférer.