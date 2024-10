Après que Linus Ullmark ait raté l’entraînement, les Sénateurs rappellent Mads Sogaard

Sogaard, 22 ans, a été rappelé en urgence et pourrait jouer le rôle de remplaçant d’Anton Forsberg contre les Kings de Los Angeles pour le match de départ du club à 13 heures à domicile.

Contenu de l’article

Ullmark, 31 ans, a signé mercredi dernier une prolongation de contrat de quatre ans d’une valeur de 33 millions de dollars américains.

Bien que la maladie d’Ullmark ne soit pas considérée comme grave, nous aurons plus de nouvelles plus tard dans la journée.

« Linus était raide (dimanche). Nous ne nous sentons pas bien de jouer contre lui », a déclaré Green à Gord Wilson de TSN 1200 avant le match. « Nous voulons l’examiner plus en détail avec nos médecins et nous voulons pécher par excès de prudence. »

Ullmark a accordé quatre buts sur 26 tirs lors de la défaite 4-1 du club contre les Canadiens de Montréal sur la route samedi soir et a terminé le match. Il a également raté quatre jours plus tôt au camp d’entraînement en raison d’une blessure non divulguée.

Sogaard a disputé un match avec Belleville cette saison alors que le club a perdu une décision de 2-1 en fusillade contre le Syracuse Crunch sur la route samedi soir.

Forsberg a une fiche à vie de 1-2-0 en quatre matchs en carrière contre les Kings avec une moyenne de buts alloués de 2,09 et un pourcentage d’arrêts de ,930.

Plus tard…

