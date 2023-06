Après que les talibans aient interdit l’opium, un commandant culpabilisé fait un clin d’œil à la récolte

Les agriculteurs récoltant leur champ de pavot regardent les travailleurs embauchés par le gouvernement taliban détruire une autre section du champ le mois dernier dans la province afghane de Nanghahar. (Lorenzo Tugnoli pour le Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

ACHIN, Afghanistan – Delawar Torkhan, flanqué de soldats armés de fusils, a rassemblé les cultivateurs d’opium et a parlé assez fort pour s’assurer d’être entendu de tous: les hommes recroquevillés, les femmes furieuses silencieuses – surtout, son commandant perché dans un voisin VUS. « Nous vous avions dit il y a des mois de ne pas cultiver de pavot. Le chef suprême l’a décrété, et pourtant vous n’écoutez pas », a déclaré Torkhan, un responsable local de la sécurité taliban. « Si vous continuez, je vous traduirai en justice et vous emprisonnerai pendant six mois. »

En vérité, ce n’était pas une menace. C’était du théâtre.

Sous les ordres de leur chef suprême, Haibatullah Akhundzada, les dirigeants talibans d’Afghanistan ont interdit en avril 2022 la culture du pavot, une culture commerciale lucrative.

Un an plus tard, il n’est pas clair si les talibans feront bientôt une brèche significative sur une récolte qui, selon les estimations des Nations Unies, représente un dixième de l’ensemble de l’économie afghane. Les producteurs de pavot du pays fournissent les ingrédients bruts qui, après avoir été bouillis en briques, raffinés et exportés vers l’Europe via l’Iran et le Pakistan, représentent 80 % de l’approvisionnement mondial en opium et en héroïne. Si les talibans échouent, disent les analystes internationaux, ce sera à cause de la faiblesse de l’application de la loi, de la corruption, du fait qu’il n’existe aucune alternative économique pour les agriculteurs.

Sur le terrain ici, dans l’est de l’Afghanistan, le cas d’un village déchiré par la guerre jouxtant les sommets enneigés des régions tribales du Pakistan montre comment l’effort d’éradication peut être sapé par la dissidence et de petits actes de sympathie.

Alors que son supérieur partait en voiture par une chaude après-midi récente, Torkhan, un homme de 52 ans qui avait rejoint les talibans en 1995, a rapidement libéré les cultivateurs d’opium détenus, dont beaucoup qu’il connaissait depuis des décennies et appartenaient à sa tribu Shinwari de Pachtounes.

Torkhan a traversé des maisons détruites donnant sur des terrasses escarpées tapissées de fleurs de pavot roses et blanches. Le village a assez souffert, soupira-t-il. Bagdara avait été occupée par des combattants de l’État islamique, qui ont chassé les habitants et en ont fait leur cachette de montagne. Il a été bombardé sans relâche par les talibans, cherchant à chasser l’État islamique. Après avoir rejoint la lutte contre l’État islamique, l’armée américaine a largué la « Mère de toutes les bombes », sa plus grande ogive non nucléaire, dans une vallée adjacente en 2017.

Pendant son insurrection, même les talibans eux-mêmes avaient cultivé et taxé l’opium pendant des années pour financer leur campagne violente. Maintenant, dit Torkhan, ses propres dirigeants privent les villageois fatigués de la guerre de leur seul espoir de reconstruction.

Lorsque ses équipes d’éradication se présentent pour écraser les cultures de pavot, les femmes lancent des insultes derrière les murs de boue. Les malades et les personnes âgées lui demandent de l’argent.

Torkhan a avoué qu’il se sentait tourmenté par la culpabilité lorsque les villageois l’affrontaient dans les champs.

« Mais je ne serais pas un bon musulman si je désobéissais aux ordres de mon chef suprême », a-t-il déclaré. « Dieu connaît la tristesse que je porte dans mon cœur. »

Les dirigeants talibans, considérant la production de stupéfiants comme non islamique, ont interdit la culture du pavot lors du premier passage au pouvoir du groupe il y a 25 ans. Après le renversement des talibans en 2001, le nouveau gouvernement afghan a persisté dans ses campagnes d’éradication, mais a trouvé leur portée limitée dans des endroits reculés comme Bagdara, qui était encore effectivement gouvernée par les talibans.

Depuis qu’ils ont repris le pouvoir en 2021, les dirigeants talibans se sont une fois de plus engagés à réprimer strictement la production et le commerce de stupéfiants. Cette décision a été interprétée par les analystes comme une tentative du groupe diplomatiquement isolé de redorer son image de gouvernement responsable, mais l’interdiction aura un coût élevé pour le pays, a déclaré Vanda Felbab-Brown, experte à la Brookings Institution qui a a conseillé le gouvernement américain sur la politique afghane en matière de drogue. Les familles de certains dirigeants talibans, comme les hauts fonctionnaires du précédent gouvernement afghan, comptent sur l’économie illicite pour générer une richesse considérable, et d’innombrables agriculteurs en dépendent pour éviter la famine, a déclaré Felbab-Brown.

« Il est certainement plausible qu’ils soient capables d’induire une élimination du pavot basée sur la peur comme ils l’ont fait en 1999 », a-t-elle déclaré. « Mais est-ce que ça peut tenir ? Eh bien, non, à moins qu’ils ne ruinent absolument le pays. Le coquelicot est à la base de la vie politique et économique de l’Afghanistan.

À Kaboul, les responsables talibans affirment que leur engagement en faveur de l’éradication est absolu. Depuis avril, le début de la première saison de récolte depuis l’annonce de l’interdiction l’année dernière, les équipes d’éradication qui ont été déployées presque quotidiennement à travers le pays ont rasé environ 4 000 hectares (10 000 acres) de champs de pavot, a déclaré Haseebullah Ahmadi, chef de cabinet à l’office national de lutte contre les stupéfiants.

Cela représente peu de progrès. En novembre, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a estimé que 233 000 hectares (575 000 acres) d’opium étaient cultivés en 2022, en hausse de 32 % par rapport à l’année précédente. Les ventes d’opium ont généré 1,4 milliard de dollars pour les agriculteurs afghans l’année dernière, soit près de 30% de la production agricole globale, a calculé l’agence des Nations Unies.

« C’est presque partout », a déclaré Ahmadi en parcourant WhatsApp, montrant des vidéos envoyées ce matin-là depuis 10 provinces différentes. Ses hommes frappaient les plants de pavot avec des bâtons à Kunduz. Ses tracteurs ont rasé des champs entiers dans le Badakhshan.

« Vous pouvez voir que nous sommes attachés à nos promesses et au décret de notre chef suprême », a-t-il déclaré avec enthousiasme.

Les talibans déplacent des hauts fonctionnaires à Kandahar. Cela signifiera-t-il une ligne plus dure?

Dans la capitale provinciale de Jalalabad, les responsables talibans locaux ont été plus tempérés dans leurs commentaires. Haji Atta Mohammad Qudrat, responsable régional de la lutte contre les stupéfiants et supérieur de Torkhan, a déclaré que les talibans travaillaient sur un plan quinquennal pour trouver des cultures commerciales de remplacement. Les responsables espéraient apprendre aux agriculteurs à cultiver du hil, une épice coûteuse populaire dans les cuisines sud-asiatiques, ou des variétés d’ail coûteuses.

« S’il y avait un moyen d’ignorer la culture du pavot, nous ne mettrions pas notre peuple dans de nouvelles difficultés financières », a-t-il déclaré. « Mais nous leur avons clairement dit que cela ne serait absolument pas toléré. Nous avons fait une promesse à la communauté internationale et les villageois nous ont fait une promesse.

Parmi les collines escarpées et les ravins escarpés de Bagdara, Torkhan semblait le plus conflictuel parmi les responsables talibans.

Il est né à proximité, dans un quartier voisin. Jeune homme, il a combattu des soldats soviétiques dans ces collines alors qu’il étudiait à Darul Uloom Haqqania, un séminaire au Pakistan réputé pour produire des djihadistes. Après avoir rejoint les talibans, Torkhan est devenu le gouverneur fantôme local du groupe, prélevant des taxes sur la récolte d’opium et fournissant des armes à l’insurrection contre le gouvernement afghan soutenu par les États-Unis. Lorsque les militants de l’État islamique sont arrivés, a déclaré Torkhan, il a mené la lutte contre eux jusqu’à ce qu’il soit capturé lors d’un raid nocturne par les forces spéciales afghanes, pour être libéré dans le cadre des négociations des talibans avec le gouvernement afghan en 2020.

« Quand j’étais combattant, ces montagnes étaient ma responsabilité », a déclaré Torkhan. « Je connais tout le monde ici. Ils venaient dans mon village.

Non pas que Torkhan – ni aucun gouvernement – ​​ait jamais fourni beaucoup de services dans le district en proie au conflit. « Personne n’a jamais rien fait pour nous, et c’est pourquoi nous sommes privés », a déclaré Abdul Zarif, un agriculteur du village. « Pas de cliniques, pas de routes, pas d’écoles. Nos enfants marchent six heures pour aller en classe.

En 2017, la vie dans ce village de 1 000 habitants a été bouleversée par l’arrivée de combattants du Pakistan, qui ont juré allégeance à l’État islamique et ont commencé à imposer brutalement leur volonté. Les habitants de Bagdara – qui ont été rapidement dépassés en nombre dans leur propre village par une population en plein essor de l’État islamique de 4 000 hommes, femmes et enfants – ont rapidement fui.

Pendant les quatre années suivantes, les habitants du village sont devenus des réfugiés dans leur propre province, a rappelé Malik Mareph, le chef du village. Certains ont dépensé toutes leurs économies à construire des cabanes pour vivre dans le désert. D’autres ont essayé de gagner leur vie comme ouvriers à Jalalabad mais ont lutté dans la ville. À leur retour à Bagdara en 2021, la plupart étaient lourdement endettés. Ils ont trouvé leurs maisons détruites, leurs champs inondés. Beaucoup sont retournés à l’opium, qui a rapporté 130 000 roupies pakistanaises (470 dollars) le kilogramme, soit environ six fois le prix qu’ils pourraient obtenir pour n’importe quelle autre culture, a déclaré Mareph.

Au moins 80 étudiants afghans – pour la plupart des filles – empoisonnés à l’école, tous vivants

Le jour où l’équipe d’éradication de Torkhan est arrivée, ses hommes ont été bombardés de chahuts.

« Vous n’avez pas à vous inquiéter en détruisant avec impatience notre seule source de revenus ! » a crié une femme depuis une maison voisine.

« Si seulement vous faisiez autant d’efforts pour nous fournir de la nourriture ! » cria un autre.

À l’intérieur d’une ancienne maison d’hôtes qui avait été transformée par des militants de l’État islamique en salle d’audience pour leurs jugements sévères, Torkhan était maintenant assis en tailleur, écoutant les villageois se défouler.

Sedhan Shah, un homme dans la trentaine, a déclaré qu’un total de 30 pièces appartenant à sa famille élargie avaient été démolies par les bombardements, et sans opium, il ne pouvait gagner que 1,50 $ par jour en ramassant du bois de chauffage et en le vendant en bas de la montagne, un délai de sept heures. marcher dans un sens. Mareph, le chef du village, a déclaré qu’il ne se souvenait pas de la dernière fois qu’il avait mangé de la viande. Les villageois ont pointé du doigt Seyasat, un homme de 28 ans qui a perdu sa jambe droite à cause d’une mine terrestre de l’État islamique, qui boitille maintenant avec des béquilles. Comment le village va-t-il le soutenir ?

« Cultivons une seule récolte pour réparer nos maisons, reconstruire nos toits », a demandé avec colère Khana Gul, une ancienne du village. « Nous ne grandissons même pas pour faire du profit. »

Torkhan entendit les plaintes et se frotta les yeux. Il a dit qu’il avait déjà transmis les histoires des villageois à ses supérieurs et donné leurs numéros de téléphone aux travailleurs humanitaires du Croissant-Rouge international.

Puis, il a fait un aveu inhabituel. En présence d’un journaliste, il a dit aux agriculteurs qu’il était profondément en désaccord avec l’interdiction du pavot. Avant son arrivée, il avait averti les agriculteurs de ne pas laisser ses supérieurs les voir récolter dans les champs. Et quand il a juré de les jeter en prison, a admis Torkhan, c’était une menace vide de sens.

« J’appelle l’Emirat islamique d’Afghanistan à fournir une assistance à ces villageois », a-t-il dit à haute voix, faisant référence au gouvernement taliban. « Si vous souffrez, je souffre. Les derniers mois de cette campagne ont été les pires de ma vie.

À présent, le soleil était bas dans le ciel, et des dizaines de femmes et d’enfants qui avaient chahuté Torkhan étaient de retour dans les champs de pavot, se précipitant pour recueillir autant de sève laiteuse qu’ils le pouvaient, alors même que les travailleurs de l’éradication avançaient en frappant des plantes à quelques mètres de là. Les combattants de Torkhan regardaient la scène depuis les collines, apparemment indifférents.

« S’il vous plaît, soutenez nos moudjahidines », a déclaré Torkhan dans un haut-parleur, lançant un dernier appel alors que lui et ses hommes s’entassaient dans une camionnette Toyota.

Cela n’a pas fait de différence. Dans la mer de rose et de blanc, les fermiers l’ont ignoré, et il les a laissés tranquilles alors qu’il descendait la montagne, sans rien dire du tout.