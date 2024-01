Après que les Parisiens aient critiqué les fans d’Emily in Paris et que le directeur du musée de Florence ait déclaré que la ville était une « prostituée » pour les touristes, les autres destinations populaires qui NE veulent PAS que vous visitiez

Paris, Amsterdam, Venise, Bali et Florence… autant de lieux que la plupart des gens aiment visiter ou rêvent de le faire un jour.

Pourtant, certaines des destinations les plus populaires auprès des vacanciers en ont assez des touristes britanniques et tentent activement de les dissuader de les visiter.

En effet, les Parisiens ont récemment dénoncé les fans d’Emily In Paris qui « envahissent » la Ville Lumière européenne pour prendre des selfies avec les sites rendus célèbres par la série Netflix.

Des habitants furieux ont griffonné des graffitis en colère sur les volets d’un café utilisé dans l’émission à succès, tandis qu’un éditorial du quotidien français Le Monde titrait même : « Ils pensent que le quartier leur appartient ! Emily In Paris – une voisine envahissante.

Mais Paris n’est pas la seule destination à lutter contre le tourisme. FEMAIL vous révèle ici les endroits qui attirent moins les touristes…

PARIS

C’est devenu encore plus un haut lieu du tourisme suite à la popularité de Emily In Paris de Netflix – mais tout le monde n’est pas enthousiasmé par le nombre supplémentaire de visiteurs.

Des habitants furieux ont griffonné des graffitis en colère sur les volets d’un café utilisé dans la série, avec de nouvelles photos montrant la devanture peinte avec les mots “Emily ‘f**k off”, tandis qu’une autre indique “Le sud de Paris n’est pas à vous”.

Le magasin se trouve sur la même place que la maison du personnage principal Emily, car la responsable marketing américaine – interprétée par Lily Collins – vit au-dessus d’un restaurant à proximité.

Les touristes posent régulièrement devant le restaurant – qui dans la vraie vie s’appelle « Terra Nera », par rapport à son nom de scène « Les Deux Compères ».

Les volets d’un autre café dans la même rue portent les mots « Emily Not Welcome » écrits en grosses lettres noires en signe de protestation contre les fans de la série.

Pendant ce temps, sur la fontaine d’eau de la place, d’autres graffitis contre la série qualifient le protagoniste né à Chicago de « merde ». Ce bel article comporte également une écriture supplémentaire : « Emily Not Welcome ».

La capitale française a déjà surnommé les hordes de fans du programme « l’invasion des imbéciles ».

Un éditorial du quotidien français Le Monde titrait même : « Ils pensent que le quartier leur appartient ! Emily In Paris – une voisine envahissante.

Cela survient alors que les visiteurs eux-mêmes risquent le « syndrome de Paris » – le terme donné aux touristes qui ont reçu des attentes irréalistes et romancées de la France à travers des livres et des films, et plus récemment, des émissions de télévision telles que Emily In Paris.

Les touristes n’ont pas été dissuadés de visiter cette charmante place, avec des réseaux sociaux regorgeant de personnes posant devant les magasins. L’un d’eux, vêtu d’un béret rouge comme Emily, sourit avec un bol de pâtes à l’intérieur du restaurant

Un autre est assis, regardant avec nostalgie au loin, à une table à l’extérieur.

Dans la série Netflix, le personnage principal débarque à la campagne, conquiert les locaux même s’il ne parle pas français et mène une vie somptueuse.

En conséquence, les visiteurs de la ville peuvent subir un choc culturel lorsque la réalité ne correspond pas à leurs attentes.

On dit même que le syndrome de Paris provoque des hallucinations, des convulsions et des crises de panique.

La réalité des rues en désordre, la barrière de la langue ou une rencontre inconfortable avec un local peuvent déclencher le trouble psychologique.

AMSTERDAM

En 2023, Amsterdam a lancé une « campagne de découragement numérique », demandant aux jeunes Britanniques de « rester à l’écart » s’ils envisagent de visiter la ville pour son célèbre quartier rouge et sa culture des cafés au cannabis (photo d’archives)

Coffeeshop Smokey, un café-restaurant de cannabis situé sur la plus grande place d’Amsterdam, la place Rembrandt, le 6 janvier 2013

En 2023, Amsterdam a lancé une « campagne de découragement numérique », demandant aux jeunes Britanniques de « rester à l’écart » s’ils envisagent de visiter la ville pour son célèbre quartier rouge et sa culture des cafés au cannabis.

Cela comprenait un plafond sur le nombre de vols atterrissant à Schiphol, invoquant en partie des raisons environnementales et essayant d’améliorer la vie des habitants de la ville assiégés.

La capitale néerlandaise a lancé en mars sa campagne de dissuasion pour dissuader les touristes potentiels du sexe et de la drogue de se rendre dans la ville pour des séjours courts et perturbateurs.

Il émettrait des avertissements spéciaux aux voyageurs potentiels lorsqu’ils recherchaient des termes tels que « enterrement de vie de garçon à Amsterdam » ou « tournée des pubs d’Amsterdam ».

“La campagne débutera en Grande-Bretagne et s’adressera aux hommes âgés de 18 à 35 ans”, a indiqué le conseil municipal d’Amsterdam dans un communiqué.

“Cette campagne de dissuasion en ligne s’adresse aux touristes nuisibles qui souhaitent visiter Amsterdam pour “se déchaîner”, avec toutes les conséquences qui en découlent.”

Il sera étendu aux « visiteurs potentiellement nuisibles en provenance des Pays-Bas et d’autres pays de l’UE » au cours de l’année à venir, indique le communiqué.

La campagne comprenait une vidéo mise en scène montrant un jeune homme arrêté après avoir été surpris en train de trébucher dans les rues de la ville.

“Venir à Amsterdam pour une nuit sale et se faire saccager = 140 euros d’amende et un casier judiciaire”, prévient la vidéo en légende.

Quelques mois plus tard, en novembre, Amsterdam a révélé que sa campagne visant à éloigner les Britanniques tapageurs fonctionnait, avec des données montrant une baisse de 22 % des arrivées en provenance du Royaume-Uni par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Les chiffres ont été présentés au Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) par ForwardKeys, qui a étudié les données de réservation du secteur.

Olivier Ponti, vice-président des études chez Forward-Keys, a déclaré : « Les Pays-Bas ont plafonné la connectivité aérienne. C’est évidemment un obstacle et ils ont lancé des campagnes de démarketing pour inciter les gens à rester chez eux.

LANZAROTE

En février, la présidente de Lanzarote, María Dolores Corujo, a déclaré qu’elle souhaitait que l’île dépende moins du « marché britannique » et se concentre sur les touristes d’Europe continentale. Sur la photo, une plage de Lanzarote

Clients d’un pub britannique assis dehors à Puerto del Carmen (photo d’archives)

En février, la présidente de Lanzarote, María Dolores Corujo, a déclaré qu’elle souhaitait que l’île dépende moins du « marché britannique » et se concentre sur les touristes d’Europe continentale.

Elle a ajouté : “Il est essentiel de travailler sur la diversification du secteur et la croissance de marchés comme le marché allemand, qui s’adapte à nos intentions de viser un tourisme de meilleure qualité et des vacanciers qui dépensent plus lorsqu’ils sont ici et nous éloignent”. du tourisme de masse.

Mais ces commentaires ont provoqué la colère des visiteurs britanniques, qui représentent près de la moitié des touristes qui visitent Lanzarote chaque année.

Les informations de l’office du tourisme de Lanzarote montrent que les Britanniques dépensent également en moyenne 34,94 € par jour sur les îles volcaniques, soit plus que la plupart des visiteurs étrangers. De plus, les expatriés britanniques représentent 5 % des 130 000 habitants de Lanzarote.

Elle a essuyé des critiques nourries de la part des dirigeants de l’opposition et des groupes industriels, qui ont déclaré que ses commentaires étaient préjudiciables aux relations anglo-canariennes.

Francisco Martinez, vice-président de l’Association insulaire des hôtels et appartements de Lanzarote, a déclaré que les dirigeants politiques ouvraient un débat inutile et étaient « mal conseillés ».

Le patron de Jet2, Steve Heapy, a écrit à Corujo pour lui demander d’expliquer ce qu’elle avait dit et de préciser si elle souhaitait ou non que des touristes britanniques viennent sur l’île.

La chef de l’opposition de Lanzarote, Astrid Perez, est également intervenue dans le débat, affirmant que Corujo avait été « irresponsable », mais ajoutant : « Je ne m’attends pas à ce que les Britanniques boycottent Lanzarote simplement à cause des commentaires irresponsables d’un homme politique dont les propos ne représentent pas les sentiments des insulaires. .’

Corujo a ensuite été contraint d’apaiser les craintes des touristes britanniques en insistant : « Vous êtes et serez toujours les bienvenus ici. »

Elle a insisté dans une lettre ouverte à un journal de l’île : “Il est catégoriquement faux de dire qu’à Lanzarote nous ne voulons pas de tourisme britannique ou que nous voulons réduire le nombre de touristes britanniques.”

« Je le dirai une fois pour toutes. Le tourisme britannique a toujours été et sera toujours le bienvenu sur l’île de Lanzarote.

« À Lanzarote, nous avons également la chance d’avoir une excellente communauté britannique résidente de longue date, une communauté sensible à l’environnement et impliquée dans la prise en charge et la défense du développement durable de notre île.

«Nous partageons notre caractère insulaire avec les Britanniques, ce qui permet de bien comprendre l’existence de limites dans un territoire insulaire, fragile et petit comme le nôtre.

VENISE