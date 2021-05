Après que les internautes aient critiqué les juges de «  Indian Idol 12  », le fils de Kishore Kumar, Amit Kumar, a déclaré «  n’a pas du tout apprécié l’épisode  »

Lors du dernier épisode de Idole indienne 12, le fils du chanteur légendaire Kishore Kumar, Amit Kumar, a fait une apparition en tant qu’invité de célébrité. L’épisode était une spéciale de Kishore Kumar où les concurrents chantaient ses succès dans les charts. Cependant, lorsque les juges Anu Malik, Himesh Reshammiya et Neha Kakkar ont rendu hommage, cela ne s’est pas bien passé avec les internautes. Twitterati a critiqué les juges pour leur chant et maintenant Amit a révélé à ETimes qu’il « n’avait pas du tout apprécié l’épisode ».

Lorsque le portail a interrogé Kumar sur l’indignation des internautes, il a déclaré: « La vérité est que personne ne peut chanter comme Kishore Kumar, il était une montagne d’une personnalité et un homme aux multiples visages. Les jeunes d’aujourd’hui n’ont aucune idée de lui, ils savent juste ‘Roop Tera Mastana‘ de Aradhna. «

Amit a en outre partagé: « J’ai fait ce qu’on m’a dit. On m’a dit que sabko louait Karna hai. On m’a dit jo jaisa bhi gaaye usko soulèvement karna hai parce que c’est un hommage à Kishore da. J’ai pensé que ce serait un hommage à mon père. Mais une fois sur place, j’ai juste suivi ce qu’on m’avait demandé de faire. Je leur avais dit de me donner des portions du scénario à l’avance, mais rien de ce genre ne s’est produit. «

Il a conclu en disant: « Franchement, je voulais arrêter l’épisode. Savez-vous qu’il y avait un programme K pour Kishore et il s’est terminé après un certain temps? Qui l’a terminé? Je leur ai demandé de terminer. Je leur ai dit de arrêtez les absurdités car elles devenaient détraquées et ennuyeuses. «

Idole indienne 12 est actuellement abattu à Daman en raison du verrouillage du coronavirus à Mumbai.