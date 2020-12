Après que des incendies records ont ravagé la côte ouest des États-Unis, replanter des arbres au milieu du paysage apocalyptique couvert de cendres est une tâche ardue.

La startup DroneSeed, basée à Seattle, affirme que sa flotte de drones peut planter des arbres six fois plus rapidement que des mains humaines.

« Nous perdons la forêt à cause des feux de forêt plus rapidement que la nature ne la régénère. Et nos systèmes de pépinières et de travail manuel qui font du travail de super-héros là-bas ne sont pas suffisants pour soutenir et préserver les forêts que nous avons », a déclaré Grant Canary, PDG de DroneSeed.

La société a utilisé ses drones pour disperser des semences d’arbres, des engrais et lutter contre les ravageurs sur environ 1000 acres (405 hectares) de terres endommagées par le feu afin d’accélérer le reboisement.

Les drones – d’un diamètre de huit pieds – peuvent transporter 57 livres (26 kg) et voler pendant huit à 18 minutes à la fois.

Les incendies de forêt en Californie ont brûlé plus de 4 millions d’acres en 2020, plus du double du record précédent en une année et une superficie plus grande que le Connecticut.

Les vagues de chaleur et la foudre sèche ont coïncidé avec des conditions plus sèches que les climatologues attribuent au réchauffement climatique.

En plus d’aider au reboisement, DroneSeed affirme que sa mission comprend également l’atténuation des impacts du changement climatique grâce à la capture du carbone. Les arbres captent et stockent le carbone.

«Il existe de nombreux autres outils pour lesquels nous ne sommes certainement pas la seule solution, mais nous sommes ceux qui sont évolutifs aujourd’hui pour nous donner plus de temps», a déclaré Canary.