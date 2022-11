Après que les Golden Boys soient entrés dans une maison controversée, les candidats ont la chance de récupérer les Rs 25 lakh perdus

Les concurrents de Bigg Boss 16 se sont enthousiasmés lorsqu’ils ont appris que Sunny Nanasaheb Waghchoure et Sanjay Gujar des Golden Boys étaient entrés dans la maison controversée. Plus tôt, les colocataires ont perdu Rs 25 lakhs dans une tâche, et avec une nouvelle tâche passionnante, ils ont une excellente chance de le récupérer et de faire gagner au total Rs 50 lakhs.

Avec cette tâche s’étalant sur plusieurs jours, le maître de maison annonce la nouvelle entrée de Golden Guys Sunny Nanasaheb Waghchoure et Sanjay Gujar dans l’émission. Pour cette tâche, la zone d’activité est conçue comme un coffre-fort contenant une montagne de pièces d’or d’une valeur de Rs 25 lakhs. Bigg Boss a demandé aux candidats de découvrir un code d’accès à sept chiffres pour l’ouvrir. Ces sept chiffres sont cachés dans les objets en or de la maison. À intervalles réguliers, Bigg Boss partagera des instructions pour arriver aux chiffres.





MC Stan et Archana Gautam, qui sont les amis de Sunny Nanasaheb Waghchoure et Sanjay Gujar, se sont excités et heureux après avoir vu les Golden Boys à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16.

Une fois que les concurrents auront réussi à déverrouiller le mot de passe tout en évitant la menace des Golden Guys et en se rendant au coffre-fort, ils gagneront le prix en argent perdu. Pendant ce temps, Tina Datta est devenue émue lorsque Shiv Thakare a choisi Nimrit Kaur comme nouveau capitaine de la maison. On l’a entendue dire à Shalin Bhanot que personne n’était son amie car elle était bouleversée depuis le matin, mais personne n’est venu la calmer même si c’est son anniversaire.

Elle a dit à Shalin Bhanot: «Personne n’est un ami ici. Tous sont faux. Depuis le matin, je pleure mais personne n’est venu me demander ce qui s’est passé. Seul MC Stan, que je considère comme mon ami proche, m’a demandé et m’a souhaité mon anniversaire.

Tout a commencé avec Shiv Thakare qui a élu Nimrit comme prochain capitaine et avec cela quelque part Tina s’est sentie offensée car elle voulait être le capitaine. Cela a conduit à une vive dispute entre Siv, Nimrit et Tina. De plus, une tâche de nomination a eu lieu dans laquelle il y avait deux équipes. La tâche implique un rouet qui décide quel membre de l’équipe doit nommer un membre de l’équipe adverse.

Le membre sélectionné nomme un membre de l’équipe adverse en pointant une fléchette sur sa photo sur le jeu de fléchettes. Le membre nommé est soufflé par une grenade. Tout cela conduit à une énorme bagarre entre les concurrents. Shalin a mentionné le nom de Sumbul pour la nomination et Archana a nommé Shiv. (Avec les contributions de l’IANS)