Après que les fans aient critiqué les juges d’Indian Idol, le fils de Kishore Kumar, Amit Kumar, a déclaré: «voulait arrêter l’épisode» | Actualités télévisées

New Delhi: L’émission de téléréalité de chant populaire ‘Indian Idol 12’ a reçu beaucoup de critiques ces derniers temps pour son épisode spécial de Kishore Kumar. Les fans ont critiqué les juges Neha Kakkar et Himesh Reshammiya pour avoir mal chanté les chansons de l’icône légendaire. Fait intéressant, le fils de Kishore Kumar, Amit Kumar, était un invité spécial de l’émission et c’est ce qu’il a à dire sur tout le fiasco.

Dans une interview avec ETimes, Amit Kumar a été invité à commenter le flak Indian Idol 12 juges Neha Kakkar et Himesh Reshammiya ont reçu pour un épisode inférieur à la moyenne. Il a dit: « Haan, mujhe malum hai. Je n’ai pas du tout apprécié l’épisode. »

Ajoutant plus, Amit Kumar a révélé pourquoi il est allé à la série, « Écoutez, tout le monde a besoin d’argent. Mon père était aussi particulier sur l’argent. Ils m’ont donné le prix que je demandais et j’y suis allé, pourquoi l’aurais-je laissé? Mais c’est bon. J’ai un plein respect pour la série, ses juges et ses participants. C’est juste une de ces choses qui arrivent parfois. Il y a tellement de bons films et tellement de mauvais films. Il y a tellement de bonnes chansons et de mauvaises chansons. «

« La vérité est que personne ne peut chanter comme Kishore Kumar, il était une montagne d’une personnalité et un homme aux multiples visages. Les jeunes d’aujourd’hui n’ont aucune idée de lui, ils connaissent juste ‘Roop Tera Mastana’ de ‘Aradhna’. Je l’ai fait ce qu’on m’a dit. On m’a dit que sabko louait karna hai. On m’a dit jo jaisa bhi gaaye usko uplift karna hai parce que c’est un hommage à Kishore da. Je pensais que ce serait un hommage à mon père. Mais une fois là-bas, j’ai juste suivi ce qu’on m’a demandé de faire. Je leur avais dit de me donner des portions du scénario à l’avance, mais rien de ce genre ne s’est produit », a-t-il ajouté.

Amit Kumar a dit: « D’accord, franchement, je voulais arrêter l’épisode. Savez-vous qu’il y avait un programme K pour Kishore et il s’est terminé après un certain temps? Qui l’a terminé? Je leur ai demandé de terminer. Je leur ai dit pour arrêter le non-sens car il devenait détraqué et ennuyeux. «

Indian Idol 12 est hébergé par Aditya Narayan. Il a été transféré à Daman au milieu de la nouvelle pandémie mortelle de coronavirus, le tournage de films et d’émissions de télévision étant actuellement au point mort. Le spectacle est jugé par Neha Kakkar, Himesh Reshammiya et Vishal Dadlani. Récemment, Anu Malik est venu remplacer ce dernier.