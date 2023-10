Après que les États-Unis ont suspendu les fonds destinés à l’Ukraine, Biden téléphone à huit pays, ainsi qu’à l’UE et à l’OTAN, pour les rassurer.

Le président américain Joe Biden à la Maison Blanche le 2 octobre 2023. (Photo de Celal Gunes/Agence Anadolu via Getty Images)

Le président américain Joe Biden s’est entretenu mardi avec les dirigeants du Royaume-Uni, du Canada, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, de la Pologne, de la Roumanie et avec le ministre des Affaires étrangères de la France.

Il a également appelé les dirigeants de l’OTAN et de l’UE.

Les États-Unis et leurs alliés se sont efforcés de réparer les dégâts causés par le signal selon lequel les Républicains et les Démocrates sacrifieraient leur soutien à l’Ukraine au milieu de leur propre guerre civile.

Le président américain Joe Biden a appelé mardi une longue liste d’alliés occidentaux pour les rassurer sur le fait que les États-Unis resteront fermes sur l’Ukraine, après que les partisans de la ligne dure républicaine ont fait dérailler le financement de l’aide américaine destinée à soutenir l’effort de guerre de Kiev.

Biden s’est entretenu avec les dirigeants de la Grande-Bretagne, du Canada, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, de la Pologne, de la Roumanie, ainsi que de l’UE et de l’OTAN, ainsi qu’avec le ministre des Affaires étrangères de la France, a indiqué la Maison Blanche.

« Le président Biden a convoqué ce matin un appel avec ses alliés et partenaires pour coordonner notre soutien continu à l’Ukraine », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué, ajoutant que plus de détails seraient publiés ultérieurement.

Washington s’efforce de calmer ses alliés ébranlés après qu’un accord de dernière minute au Congrès américain visant à éviter une interruption du financement du gouvernement samedi ne contenait aucune nouvelle aide à l’Ukraine déchirée par la guerre.

Les républicains ont forcé le compromis, qui a été accepté par les démocrates, envoyant le message que les deux partis étaient prêts à réduire leur aide à l’Ukraine face à leur propre guerre civile amère.

Après l’appel de mardi, les alliés se sont précipités pour montrer un front uni avec Biden, dont le pays est de loin le plus grand fournisseur d’aide à l’Ukraine alors qu’elle lutte contre l’invasion russe.

Le bureau de la Première ministre italienne Giorgia Meloni a déclaré que Biden était « désireux de rassurer les alliés sur le soutien américain continu à l’Ukraine, également à la suite des récentes décisions du Congrès américain ».

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a « remercié le président Biden d’avoir convoqué l’appel » et pour son « leadership », ajoutant que le soutien occidental se poursuivrait « aussi longtemps qu’il le faudra ».

Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’appel était « bon », tandis que le chef de l’UE, Charles Michel, a déclaré que les alliés « restaient unis ».

Mais la Russie s’est jetée sur le chaos à Washington, le Kremlin ayant déclaré lundi que la lassitude de la guerre de l’Occident allait croître en raison de l’incertitude quant à l’aide américaine à l’Ukraine.

Le projet de loi adopté samedi pour éviter une fermeture du gouvernement américain a laissé tomber toute mention de l’aide à l’Ukraine face à l’opposition des républicains d’extrême droite.

« Tenir parole »

Le démocrate Biden a appelé le président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, à accorder rapidement de nouvelles aides, affirmant que le soutien américain à Kiev ne pouvait être interrompu « en aucune circonstance ».

« Le président McCarthy et la majorité des républicains de la Chambre doivent tenir parole et obtenir le soutien nécessaire pour aider l’Ukraine à se défendre », a déclaré Biden sur X, anciennement Twitter, plus tôt mardi.

« Nous sommes la nation indispensable au monde – agissons en conséquence. »

Biden a également averti que le temps presse avant que les financements existants ne soient épuisés.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré lundi que le président russe Vladimir Poutine avait « tort » s’il pensait que Moscou serait capable de survivre à l’Ukraine et à ses alliés.

Elle a ajouté que les États-Unis annonceraient bientôt une nouvelle aide aux forces armées ukrainiennes, qui proviendrait d’un budget de 113 milliards de dollars déjà approuvé par le Congrès.

Mais la perturbation d’une scène politique américaine de plus en plus divisée pourrait bouleverser les efforts visant à faire adopter la nouvelle aide de 6 milliards de dollars que Biden réclamait.

McCarthy se battait mardi pour sa vie politique avant un vote visant à l’évincer de son rôle de président de la Chambre, contraint par l’extrême droite de son parti qui a placé l’arrêt de l’aide à l’Ukraine en tête de son ordre du jour.

Le chaos survient juste après la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington en septembre pour plaider en faveur d’un soutien continu alors que ses forces combattent dans une contre-offensive lente contre les forces russes qui ont envahi le pays en février 2022.

Le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a récemment estimé à 47 milliards de dollars le montant de l’assistance militaire fournie à Kiev depuis l’invasion russe.

Le Congrès américain a approuvé une aide totale de 113 milliards de dollars à l’Ukraine, mais l’opposition des républicains les plus radicaux s’est étendue, y compris chez certains électeurs.

Un sondage ABC/Washington Post publié le 24 septembre montre que 41 % des personnes interrogées estiment que les États-Unis en font trop pour soutenir l’Ukraine, contre 33 % en février et seulement 14 % en avril 2022.