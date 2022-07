Après que les espions israéliens ont durement frappé l’Iran, un responsable du renseignement perd son emploi

Pendant plus d’une décennie, il a été une présence redoutée en Iran, présidant un vaste appareil de renseignement. Il a écrasé la dissidence nationale et les rivaux politiques, et a étendu les opérations secrètes au-delà des frontières de l’Iran pour cibler les dissidents et les ennemis à l’étranger.

Hossein Taeb, un religieux de 59 ans et chef du renseignement du puissant Corps des gardiens de la révolution islamique, semblait intouchable.

C’était jusqu’à ce qu’il soit brusquement démis de ses fonctions la semaine dernière, victime d’une campagne incessante d’Israël visant à saper la sécurité de l’Iran en ciblant ses responsables et ses sites militaires, selon des responsables et des analystes des deux pays.