Après que les cas de COVID-19 ont triplé pendant les vacances, les villes chinoises imposent de nouveaux verrouillages

Les villes chinoises imposaient de nouvelles fermetures et des restrictions de voyage après que le nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 ait triplé pendant une semaine de vacances, avant une grande réunion du Parti communiste à Pékin la semaine prochaine.

Le dernier verrouillage a commencé lundi dans la ville de Fenyang, dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, après qu’un cas préliminaire positif a été découvert lors de tests à l’échelle de la ville la veille, a rapporté la chaîne de télévision publique CCTV.

Dans la région voisine de Mongolie intérieure, la capitale Hohhot a annoncé qu’il serait interdit aux véhicules et passagers extérieurs d’entrer dans la ville à partir de mardi. Hohhot a enregistré plus de 2 000 cas sur environ 12 jours.

La Chine est l’un des rares endroits au monde à recourir encore à des mesures sévères pour empêcher la propagation de la maladie. Le Parti communiste, au pouvoir depuis longtemps, est particulièrement préoccupé car il tente de présenter une image positive de la nation à l’approche d’un congrès du parti tous les cinq ans qui commence dimanche.

Les voyages ont diminué pendant les vacances annuelles de la fête nationale qui ont commencé le 1er octobre, les autorités décourageant les gens de quitter leurs villes et provinces. Mais le nombre de nouveaux cas quotidiens est encore passé à environ 1 800 contre 600 au début de la pause.

Les dirigeants ne veulent pas qu’une épidémie majeure jette un voile sur le congrès, mais leur approche stricte “zéro-COVID” a eu un impact économique, en particulier sur les petites entreprises et les travailleurs temporaires. Beaucoup en Chine espèrent que la politique pandémique s’atténuera après la réunion.

Des épidémies ont été signalées dans tout le pays, les plus importantes en Mongolie intérieure et dans la région de l’extrême ouest du Xinjiang. Tous deux enregistrent plusieurs centaines de nouveaux cas par jour.

Shanghai, où les habitants ont subi des fermetures prolongées plus tôt cette année, et la capitale nationale Pékin ont eu un nombre restreint mais croissant de cas. Lundi, deux districts de Shanghai ont annoncé la fermeture de cinémas et d’autres lieux de divertissement.

Faire la queue pour un test de virus gratuit plusieurs fois par semaine est devenu la norme pour de nombreux Chinois, Pékin et d’autres villes exigeant un résultat de test négatif dans les 72 heures pour entrer dans les parcs, les immeubles de bureaux, les magasins et autres lieux publics.